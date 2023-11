Eiendommen i Lilletveitvegen 97E, leil. U0101, på Nesttun har skiftet eier. Leiligheten ble solgt for 2.710.000 kroner av Ole Martin Dregi Hildal. Salget ble registrert 21. november. Boligen ble bygget i 2005 og er på 66 kvadratmeter.

De siste ti årene har eiendommen skiftet eiere tre ganger. I september 2017 ble eiendommen tinglyst solgt for 2.650.000 kroner. Det betyr at boligen har steget to prosent i verdi de siste seks årene. Gjennomsnittsnittøkningen i Bergen har i samme periode vært 19 prosent.

437 salg på Nesttun

De siste tolv månedene er det solgt 70 andre boliger i en kilometers avstand fra denne eiendommen. Dyrest blant disse var Øvre Bjørkåsen 7, som gikk for 7.950.000 kroner.

Salget av Lilletveitvegen 97E er det 261. registrerte leilighetssalget på Nesttun de siste tolv månedene. Snittprisen er 54.719 kroner pr. kvadratmeter. Snittet i hele Bergen Sør i siste kvartal er 48.939 kroner, ifølge Eiendom Norge.

Dette er de fem dyreste bolighandlene på Nesttun de siste tolv månedene:

Hopsåsen 48, 15.200.000 kroner Hopsåsen 46, 15.000.000 kroner Hopsåsen 50, 14.990.000 kroner Sundts veg 91, 14.150.000 kroner Skjoldhøgda 39, 13.319.000 kroner

Medianprisen på leiligheter i Fana er til nå i år 3.450.000 kroner. Det er en nedgang på 1,4 prosent mot tallet for hele 2022.

Det betyr at Fana har den nest høyeste medianprisen på leiligheter av bydelene i Bergen.

Når det gjelder prosentvis vekst i medianpris, befinner Fana derimot seg på 6. plass.

Totalt er det solgt 518 leiligheter i Fana til nå i år. Prisen pr. kvadratmeter er 54.263 kroner. Det er basert på oppgitt pris i 72 prosent av salgene. I hele fjor ble det solgt 630 leiligheter. Kvadratmeterprisen var da 52.531 kroner. De offisielle tallene til Eiendom Norge i 2022 i Bergen Sør er til sammenlikning 52.322 kroner.

Slik er prisene i Bergen nå

Prisene for boliger i Bergen falt med 0,60 prosent i oktober, ifølge Eiendom Norges tall. Samlet for Vestlandet falt prisene med 0,60 prosent.

I snitt måtte du ut med 52.727 kroner pr. kvadratmeter i Bergen, mot 45.041 kroner for hver kvadratmeter samlet for Vestlandet.

Det ble i løpet av oktober lagt ut 524 boliger for salg i Bergen. 511 boliger ble solgt. Det er 40 flere solgt og 96 færre lagt ut sammenlignet med oktober året før.

I gjennomsnitt hadde boligene ligget ute for salg i 30 dager før de ble solgt i Bergen. Tilsvarende tall for Vestlandet var 37 dager.

