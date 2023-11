En leilighet i Michael Krohns gate 75, leil. H0502, i Bergen kommune skiftet eier 20. november i år.

Tidligere eiere er Miriam K. og Jarle Hannevold som solgte eiendommen for 3.250.000 kroner. Boligen ble bygget i 2012 og er på 41 kvadratmeter, hvilket gir en kvadratmeterpris på 79.268 kroner.

Så sent som i mai i år ble eiendommen tinglyst solgt for 3.425.000 kroner. Det er en økning på fem prosent. De siste ti årene har eiendommen skiftet eiere to ganger.

719 salg i nabolaget

De siste tolv månedene er det solgt 719 andre boliger i en kilometers avstand fra denne eiendommen. Dyrest blant disse var Jahnebakken 6, som gikk for 50.000.000 kroner.

Ønsker du å lese flere saker om salg i nærområdet? Du finner alle de siste salgene i Gyldenpris her.

Prisen pr. kvadratmeter for Michael Krohns gate 75 er 79.268 kroner. Snittet i hele Bergen Sentrum i siste kvartal er 62.920 kroner, ifølge Eiendom Norge.

Dette er de fem dyreste bolighandlene i Gyldenpris de siste tolv månedene:

Gyldenprisveien 16E, 36.000.000 kroner Damsgårdsveien 95, 8.000.000 kroner Michael Krohns gate 71, 7.800.000 kroner Damsgårdsveien 97A, 7.600.000 kroner Damsgårdsveien 97A, 7.600.000 kroner

Bydelskartet i Bergen

Medianprisen på leiligheter i Årstad er til nå i år 3.120.000 kroner. Det er en nedgang på 2,5 prosent mot tallet for hele 2022.

Det betyr at Årstad har den 4. høyeste medianprisen på leiligheter av bydelene i Bergen.

Når det gjelder prosentvis vekst i medianpris, befinner Årstad derimot seg på 7. plass.

Totalt er det solgt 1008 leiligheter i Årstad til nå i år. I hele fjor ble det solgt 1220.

Michael Krohns gate 75: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Earth. Den viser nabolaget til solgt eiendom. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse.

Slik er prisene i Bergen nå

Prisene for boliger i Bergen falt med 0,60 prosent i oktober, ifølge Eiendom Norges tall. Samlet for Vestlandet falt prisene med 0,60 prosent.

I snitt måtte du ut med 52.727 kroner pr. kvadratmeter i Bergen, mot 45.041 kroner for hver kvadratmeter samlet for Vestlandet.

Det ble i løpet av oktober lagt ut 524 boliger for salg i Bergen. 511 boliger ble solgt. Det er 40 flere solgt og 96 færre lagt ut sammenlignet med oktober året før.

I gjennomsnitt hadde boligene ligget ute for salg i 30 dager før de ble solgt i Bergen. Tilsvarende tall for Vestlandet var 37 dager.

Topp ti-salg siste måned

Her er en løpende oversikt over de dyreste boligkjøpene i Bergen kommune de siste 30 dagene.

Gyldenprisveien 16E, 36.000.000 kroner Kolstien 77, 18.750.000 kroner Tyriveien 4C, 15.800.000 kroner Nordgardsvegen 22B, 13.900.000 kroner Slettenvegen 98A, 13.000.000 kroner Gamle Synningavegen 8E, 12.650.000 kroner Heien 5B, 12.200.000 kroner Harald Sæveruds veg 115B, 12.000.000 kroner Søreidneset 33, 11.700.000 kroner Stokkedalslien 15, 11.200.000 kroner

