Eit hus i Ingeborgstykket 15 på Leirvik skifta eigarar 21. november i år.

Tidlegare eigarar er Liv Kjersti Skartland og Dagfinn Koppang som selde eigedommen for 6.000.000 kroner. Bustaden vart bygd i 2014 og er på 204 kvadratmeter.

Dei siste to åra i Stord kommune vart det selt 690 bustadar. Prisen for ein bustad var i gjennomsnitt rundt 2.944.000 kroner. I snitt måtte du ut med 23.000 kroner per kvadratmeter.

322 sal på Stord

Dei siste tolv månadane er det selt 34 andre bustadar i ein kilometers avstand frå denne eigedommen. Dyrast av desse var Olderdalen 13, som gjekk for 5.750.000 kroner.

Ønskjer du å lesa fleire saker om sal i nærområdet? Du finn alle dei siste sala på Leirvik her.

Salet av Ingeborgstykket 15 er det 322. bustadsalet på Stord dei siste tolv månadane. Snittprisen er 23.805 kroner per kvadratmeter. Snittet i distrikta i Vestland i siste kvartal er 26.791 kroner, ifølgje Eiendom Norge.

Dette er dei fem dyraste bustadhandlane på Leirvik dei siste tolv månadane:

Hamnegata 2, 7.025.000 kroner Lyhaugen 6, 6.900.000 kroner Sjoarbakken 6C, 6.650.000 kroner Hamnegata 70, 6.500.000 kroner Hamnegata 56, 6.280.000 kroner

Ingeborgstykket 15 er nummer sju på denne lista.