Salget av fritidsboligen med adressen Vetle Grotnes 8 er akkurat tinglyst. See The Fjords AS solgte eiendommen for 4.050.000 kroner. Handelen ble registrert 21. november.

Eiendommen har steget 523 prosent i verdi på to år. I april 2022 var salgssummen 650.000 kroner.

51 salg i Ullensvang kommune

Salget av Vetle Grotnes 8 er det 51. salget i Ullensvang kommune I løpet av de siste siste tolv månedene. Snittprisen er 31.410 kroner pr. kvadratmeter. Gjennomsnittlig pris for eiendommer er 2.445.368 kroner.

Dette er de fem dyreste fritidseiendommene i Ullensvang kommune det siste året:

Myklastøl 91, 7.800.000 kroner Langedalsvegen 112, 4.750.000 kroner Vetle Grotnes 8, 4.050.000 kroner Øvre Langedalshaugane 11, 3.930.000 kroner Langedalsvegen 175, 3.925.000 kroner

Slik er hytteprisene nå

Det er solgt 241 fritidseiendommer i Vestland fylke i første halvår 2023, ifølge tall fra Eiendom Norge. Det er 9 færre sammenlignet med samme periode året før.

Snittprisen pr. fritidsbolig blir 2.737.128 kroner, en økning på -5,6 prosent på et år.

Til nå i år er det solgt 872 eiendommer. Snittprisen på fritidsboligene er 2.473.946 kroner. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er 31.893 kroner.

Topp ti-salg siste måned

Her er en løpende oversikt over de dyreste hyttekjøpene i Vestland fylke de siste 30 dagene.

Tråstølsvegen 586 i Voss herad, 7.400.000 kroner Fetalia 642 i Eidfjord kommune, 5.790.000 kroner Otravegen 32 i Austevoll kommune, 5.500.000 kroner Gamlehjellvegen 11 i Stryn kommune, 4.500.000 kroner Himlesdalen 143 i Voss herad, 4.300.000 kroner Torggata 31, 23. seksjon i Voss herad, 4.200.000 kroner Vetle Grotnes 8 i Ullensvang kommune, 4.050.000 kroner Sørstrøno 205 i Bjørnafjorden kommune, 3.900.000 kroner Bavallstunet 101, 2. seksjon i Voss herad, 3.850.000 kroner Herdlevegen 511, 4. seksjon i Askøy kommune, 3.850.000 kroner