Et hus på Brekstad har fått ny eier. Pia Angelique Kotte har skaffet seg eiendommen i Fru Ingers Vei 148 fra Robin Braa Wullum og Lisa Pettersen. Kjøpet ble registrert 21. november. Kjøpesummen ble 2.650.000 kroner.

Andre salg i nabolaget

Dette er det andre boligsalget i nærområdet det siste året.

Bare for to måneder siden ble et hussalg registrert litt mindre enn en kilometer derifra. Eiendommen i Fru Ingers vei 200 ble solgt for 2.950.000 kroner.

Slik utvikles prisene i Trøndelag nå

Prisene for boliger i de mindre kommunene i Trøndelag sank med 2,00 prosent siste kvartal, ifølge Eiendom Norges tall. I snitt må kjøper ut med 23.951 kroner pr. kvadratmeter. Trondheim og de største omegnskommunene er ikke inkludert i disse tallene.

Det ble i løpet av 3. kvartal lagt ut 633 boliger for salg i distriktene. 530 boliger ble solgt. Det er 15 færre solgte og åtte flere lagt ut sammenlignet med samme tid i fjor.

I gjennomsnitt lå boligene ute for salg i 49 dager før en handel ble fullført.

Boligene i de mindre kommunene i Trøndelag gikk i snitt for 0,40 prosent mindre enn det prisantydning tilsa de siste tre månedene.

Her er topp ti salg tinglyst siste måned

Her er en løpende oversikt over de dyreste boligkjøpene i Ørland kommune de siste 30 dagene.

Rønningen 2, 5.350.000 kroner Bakklandet 4A, 3.820.000 kroner Valsnesveien 17, 3.350.000 kroner Lundamyrveien 90, 3.200.000 kroner Brynjeveien 10, 2.950.000 kroner Fru Ingers vei 148, 2.650.000 kroner Furunesveien 412, 2.450.000 kroner Brynjeveien 1A, 2.320.000 kroner Furuveien 3C, 2.200.000 kroner Spoveveien 3, 2.000.000 kroner