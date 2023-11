Et rekkehus i Bokfinkvegen 15A i Porsgrunn kommune er solgt for 2.550.000 kroner. Rekkehuset ble bygget i 1970.

Leiligheten er en av 28 boliger i Raskenlund borettslag.

Hanne Cecilie Kåsine kjøpte rekkehuset av Shprese og Mentor Nuha. Eierskiftet ble registrert 22. november.

787 salg i Porsgrunn

De siste tolv månedene er det solgt 83 andre boliger i en kilometers avstand fra denne eiendommen. Dyrest blant disse var Raskenlundvegen 16, som gikk for 5.500.000 kroner.

Salget av Bokfinkvegen 15A er det 787. boligsalget i Porsgrunn de siste tolv månedene. Snittprisen er 22.580 kroner per kvadratmeter. Snittet i hele Porsgrunn i siste kvartal er 30.076 kroner, ifølge Eiendom Norge.

Slik utvikles prisene i Porsgrunn/Skien nå

Prisene for boliger i Porsgrunn/Skien falt med 0,90 prosent i oktober, ifølge Eiendom Norges tall. Samlet for Vestfold og Telemark falt prisene med 0,40 prosent.

I snitt måtte du ut med 29.184 kroner per kvadratmeter i Porsgrunn/Skien, mot 35.649 kroner for hver kvadratmeter samlet for Vestfold og Telemark.

Det ble i løpet av oktober lagt ut 162 boliger for salg i Porsgrunn/Skien. 133 boliger ble solgt. Det er 54 færre solgt og 54 færre lagt ut sammenlignet med oktober året før.

I gjennomsnitt hadde boligene ligget ute for salg i 44 dager før de ble solgt i Porsgrunn/Skien. Tilsvarende tall for Vestfold og Telemark var 47 dager.

Her er topp ti salg tinglyst siste måned

Her er en løpende oversikt over de dyreste boligkjøpene i Porsgrunn kommune de siste 30 dagene.

Bråtengata 8B, 13.375.000 kroner Eidangergata 5B, 7.900.000 kroner Tårnfjellvegen 27, 6.800.000 kroner Heistadtangen 25, 6.200.000 kroner Skipsbakken 22B, leil. H0201, 6.050.000 kroner Bjørntvedtåsen 46, 5.550.000 kroner Åmotbakken 35, 5.500.000 kroner Haugarvegen 26, 5.350.000 kroner Smihaugvegen 1, 5.280.000 kroner Sølvivegen 17, 5.140.000 kroner