Eit hus i Kalvaneset 21 i Fitjar kommune skifta eigarar 21. november i år.

Tidlegare eigar er Mark Sheldon Pinkos som selde eigedommen for 3.720.000 kroner. Bustaden vart bygd i 1985 og er på 277 kvadratmeter.

Dei siste to åra i Fitjar kommune vart det selt 101 bustadar. Prisen for ein bustad var i gjennomsnitt rundt 2.554.000 kroner. I snitt måtte du ut med 17.300 kroner per kvadratmeter.

48 sal på Fitjar

Dei siste tolv månadane er det selt seks andre bustadar i ein kilometers avstand frå denne eigedommen. Dyrast av desse var Rundamyr 6, som gjekk for 2.700.000 kroner.

Ønskjer du å lesa fleire saker om sal i nærområdet? Du finn alle dei siste sala på Fitjar her.

I heile Fitjar-området er det siste året selt 48 eigedommar. Snittpris per kvadratmeter blir 16.911 kroner. Snittet i distrikta i Vestland i siste kvartal er 26.791 kroner, ifølgje Eiendom Norge.

Dette er dei fem dyraste bustadhandlane på Fitjar dei siste tolv månadane:

Nygardsvegen 16, 5.990.000 kroner Nesbøvegen 104, 5.000.000 kroner Søre Stølen 64, 4.250.000 kroner Storhaugtunet 3, 4.200.000 kroner Liarhaugvegen 7, 3.750.000 kroner

Kalvaneset 21 er nummer seks på denne lista.