Et hus i Gulsetvegen 13 i Skien kommune skiftet eier 22. november i år.

Tidligere eier er Theodor Aasland Valen. Kjøper er Nikoo Rasa Ghasemi. Eiendommen ble kjøpt for 2.490.000 kroner. Boligen er på 88 kvadratmeter.

De siste ti årene har eiendommen skiftet eiere tre ganger. I desember 2020 ble eiendommen tinglyst solgt for 2.170.000 kroner. Det betyr at boligen har steget 15 prosent i verdi på under tre år.

1050 salg i Skien

De siste tolv månedene er det solgt 67 andre boliger i en kilometers avstand fra denne eiendommen. Dyrest blant disse var Øysteins gate 9, som gikk for 12.100.000 kroner.

I hele Skien-området er det siste året solgt 1050 eiendommer. Snittpris per kvadratmeter blir 21.823 kroner. Snittet i hele Skien i siste kvartal er 27.584 kroner, ifølge Eiendom Norge.

Slik utvikles prisene i Porsgrunn/Skien nå

Prisene for boliger i Porsgrunn/Skien falt med 0,90 prosent i oktober, ifølge Eiendom Norges tall. Samlet for Vestfold og Telemark falt prisene med 0,40 prosent.

I snitt måtte du ut med 29.184 kroner per kvadratmeter i Porsgrunn/Skien, mot 35.649 kroner for hver kvadratmeter samlet for Vestfold og Telemark.

Det ble i løpet av oktober lagt ut 162 boliger for salg i Porsgrunn/Skien. 133 boliger ble solgt. Det er 54 færre solgt og 54 færre lagt ut sammenlignet med oktober året før.

I gjennomsnitt hadde boligene ligget ute for salg i 44 dager før de ble solgt i Porsgrunn/Skien. Tilsvarende tall for Vestfold og Telemark var 47 dager.

Her er topp ti salg tinglyst siste måned

Her er en løpende oversikt over de dyreste boligkjøpene i Skien kommune de siste 30 dagene.

Limilia 45, 26.580.000 kroner Øysteins gate 9, 12.100.000 kroner Strømdalvegen 22, 7.300.000 kroner Magnhilds veg 1, 6.600.000 kroner Ulefossvegen 73, leil. H0201, 6.400.000 kroner Arne Garborgs gate 56, 5.400.000 kroner Slaggvegen 40, 5.200.000 kroner Granmovegen 17, 5.100.000 kroner Herman Baggers gate 6, 4.700.000 kroner Gregorius Dagssons gate 56, 4.650.000 kroner

Gulsetvegen 13 er nummer 39 på denne listen.