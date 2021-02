Søstrenes Pettersens interiørbutikk blir villa

Bolig

Vindu er husets øyne. Det litt slitne Dr. Tilrems legekontor fikk et løft med nytt inngangsparti, da søstrene Pettersen åpnet interiørbutikk i bygget i 2015. Bygget beholdt likevel sitt gamle kontorpreg utvendig, med hvit farge og fire gjenstående brede, helt åpne vindusflater uten innramming spredt over veggen. Men nå har Russesletta 24 blitt ny. Gamle vinduer har blitt forkastet, til fordel for tre store høyde, sprossevindu samlet midt på ytterveggen, som står i hvit, flott kontrast til sjøgrått.