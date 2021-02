Ny butikk ga kjøkken-boom

Marked

De 10 månedene med drift i 2020 har gått over all forventning. Kundene har strømmet til fra store deler av Helgeland. – Vi har selvsagt størst andel av kjøkkenkunder fra Brønnøy, Sømna og Vega. – Men etter en salgsturné til Herøy i høst, har vi også fått flere leveranser til Herøy/Dønna og Sandnessjøen, sier butikksjef Lise Gullvik.

Et kjøkken for fellesskap og glede

Christina Vågan Tøgersen overtok barndomshjemmet og bestemte seg for å realisere drømmen om moderne og varige kjøkkenløsninger. Samtidig ville hun gjøre kjøkkenet om til et stort allrom for familien. – Dette er blitt akkurat slik vi ønsket, sier hun. – Jeg ville ha store flater, masse lys som strømmer inn fra alle kanter og en romslig kjøkkenøy. – Og så er det veldig kjekt å ha øyekontakt med gjester og familie, samtidig som vi lager mat, sier hun.





Glad for lokal kompetanse

Christina sier de brukte god tid i planleggingsfasen og så på mange alternative løsninger. – Vi tok med oss mange ideer til Lise hos Sigdal Brønnøysund, og der fikk vi hjelp til å ta de beste valgene. – Det føltes trygt å få de faglige innspillene og samtidig følelsen av at valgene våre stemte med vår livsstil, sier hun.





Designråd og materialvalg

Ombyggingen av kjøkkenet var en del av renoveringen av huset. Store vindusflater og åpne løsninger ble valgt, sammen med en rekke spennende valg av materialer. Lise Gullvik er utdannet interiørarkitekt og sammen med Snekker’n Brønnøysund har de stått for råd og veileledning på design og løsninger.





Markerer 1-årsjubileum og utvider

Nå i februar er det ett års siden Sigdal-butikken åpnet i Brønnøysund. Det skal markeres med kampanjer og konkurranser i perioden 22. – 26 februar. – Følg med på Sigdal Brønnøysund sine facebook-sider. Der kommer vi til å tilby kundene å kjøpe kjøkken med ekstra gode rabatter, sier butikksjef Lise Gullvik.





Utvider butikken

Sigdal Brønnøysund utvider nå butikklokalene for også å få plass til å stille ut bade- og garderobeløsninger. – Vi er jo også en totalleverandør av løsninger til kjøkken, baderom og garderober, sier Lise Gullvik. – Jeg ser virkelig fram til å få vise flere av de løsningene vi har der, sier hun. - Vi gleder oss stort til fortsettelsen, og tar med oss all den erfaringa vi har høstet det første året, sier hun.





Satser på norsk kvalitet

- Det første driftsåret har gått over all forventning og vi får veldig gode tilbakemeldinger fra Sigdal-ledelsen nasjonalt, sier Svein Robert Olsen. Han driver Snekker’n Brønnøysund, som eier Sigdalbutikken. – En del av vår suksess, er at det har vært kampanjer for å handle lokalt og å kjøpe norske produkter. – Sånn sett kan vi si at slike kampanjer faktisk virker, sier Olsen.