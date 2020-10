Har skapt sin egen bolig-idyll

Marked

– Vi ønsket oss rett og slett litt nærmere sentrum, sier Remi og Trude Skråvik-Tuven.

De bodde på Sandvåg og trivdes veldig godt der. Men etter hvert føltes det litt avsides. Og da boligen på Berg dukket opp, slo de til.





EN STOR SNEKKERFAMILIE

Vel vitende om at det var mye som måtte gjøres med boligen fra 50-tallet. Men de har pusset opp før og Remi trives med både spikerpistol og skruemaskin. Dessuten er han arvelig belastet, hvor store deler av familien jobber som snekkere.

Det skulle vise seg å være gull verdt, da familien bestemte seg for å gi ham verdens mest overraskende bursdagsgave. Med hjelp av Trude fikk de skjult det faktum at de kom på besøk, klar til tidenes dugnadsinnsats.

– Jeg skjønte ingeting da de plutselig sto på døra, sier Remi og rister på hodet.

OVERRASKENDE RASKT SALG

Den dag i dag har han ikke helt skaffet seg oversikt over alt som ble gjort i løpet av noen lange og hektiske dager. Men nå er hele førsteetasjen i boks. Resten av huset skal de ta fortløpende. Men når de kjøpte et nytt hus, måtte de også få solgt det gamle.

– Vi hadde allerede funnet tonen med Kristoffer Bjørnvik hos REDE Eiendomsmegling i Brønnøysund, da det var han som formidlet huset vi kjøpte, forteller Remi.

Med tanke på beliggenhet og markedssituasjonen var ekteparet forberedt på at det kunne ta 12-15 måneder før huset ble solgt. For dette skjedde rett etter at pandemien hadde rammet Norge. Men det ga dem også tid til å få pusset opp den nye boligen. Men slik skulle det ikke gå.

– Det gikk vel seks uker og så var huset solgt, sier Trude.

I TRYGGE HENDER

Og hele prosessen gikk knirkefritt, hvor Kristoffer og REDE sørget for alt alle detaljer var på plass.

– Vi følte fra dag én at vi var i trygge hender. Både når vi kjøpte og når vi solgte så fikk vi fortløpende informasjon om hva som måtte gjøres. Det gjorde at vi ikke trengte å bekymre over prosessen, understreker ekteparet.

For Bjørnvik var det ekstra hyggelig at han kunne bistå både med kjøp og salg:

– Når du kan hjelpe folk med å finne huset de jakter på og samtidig sørge for at den gamle boligen blir solgt raskt til en god pris, da får du en virkelig god følelse, sier Bjørnvik.





ALDRI EN KJEDELIG DAG

Nå storkoser familien seg i sitt nye hus og der er det også stor aktivitet til daglig. De har to hunder, kleinspitzen “Aida” og whippeten “Dana”. Så er det de to kattene “Pusur” og “Molly”. Pluss fire søte kongepyton-slanger og en kongesnok.

– Det blir aldri kjedelig her, for å si det slik, oppsummerer ekteparet.

Og sluttinntrykket av REDE?

– Vi har solgt et par boliger før og dette var uten tvil den klarte beste opplevelsen. Vi kunne ikke ha funnet en bedre eiendomsmegler.

