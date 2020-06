Rede til å bite seg fast i Brønnøysund

Marked

Denne våren ble det kjent at Helgeland Sparebank inngår et banksamarbeid med SpareBank 1 Nord-Norge og trer inn i SpareBank 1-alliansen i løpet av 2021. I den forbindelse må Helgeland Sparebank selge sin eierandel i Rede Eiendomsmegling. De gjenværende eierne i Rede er Mo og omegn boligbyggelag (MOBO) og Mosjøen og omegn boligbyggelag (MBBL).

Daglig leder i Rede Eiendomsmegling, Stig Magne Øie, ønsker å betrygge de som måtte lure på hva dette har å si for meglervirksomheten, som omfatter et tjuetall ansatte i Brønnøysund, Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana.

– Det er naturlig at vi flytter ut av bankens filialer, men vi kommer til å etablere oss i egne lokaler i alle de fire byene. Det er kundenes tillit til meglerne våre som har gjort Rede til markedsleder på Helgeland. Ingen meglere sitter med et så stort nettverk og grundig kjennskap til de lokale forholdene som det vi i Rede gjør, mener Stig Magne Øie.

Hverken Stig Magne Øie eller Kristoffer Bjørnvik, som er fagansvarlig og eiendomsmegler for Rede i Brønnøysund, vil røpe den fremtidige besøksadressen i Brønnøysund helt ennå.

– Vi har kommet lengre noen steder med å blinke oss ut et passende lokale, men regner med å ha bestemt oss for alle fire kontorene i løpet av høsten. Vi kan uansett love at Rede blir akkurat like tilgjengelige som før, sier Kristoffer Bjørnvik.

Med boligbyggelagene i ryggen

Boligbyggelagene har hatt interesser i eiendomsmegling på Helgeland i lang tid. Øie ser det som en styrke for Rede Eiendomsmegling å ha boligbyggelagene på eiersiden.

– Boligbyggelagene har hele tiden sittet med aksjemajoriteten i Rede. Det er en trygghet for oss å ha dem i ryggen. Borettslagsmodellen er veldig godt forankret her på Helgeland. Boligbyggelagene er kompetente og langsiktige eiendomsutviklere med sterk lokal tilhørighet, og vi ser at en rekke nybyggprosjekter også bygges som borettslag.

– Våre eiere i MOBO og MBBL er klokkeklare på at Rede Eiendomsmegling skal utvikles videre. Det var godt gjennomtenkt fra boligbyggelagenes side å gå sammen med sine meglervirksomheter i Rede i 2015, så ingenting er forandret ved det, sier Øie.

Fortsatt valgmuligheter for brønnøyværingene

Rede Eiendomsmegling og Eiendomsmegler 1 Helgeland kan skilte med jevnstore andeler av eiendomsmarkedet i Brønnøysund og omegn. At banken nå går inn som medeier i konkurrenten, ser de to fra Rede Eiendomsmegling lyst på.

– Når begge bankene i Brønnøysund går sammen, er det antagelig bare bra for kundene at det er to offensive eiendomsmeglere i distriktet som kan konkurrere om å levere de beste meglertjenestene, sier Stig Magne Øie med henvisning til Kristoffer Bjørnvik i Brønnøysund.

Kundene vil ikke merke noe til at banken selger seg ut, legger Øie til.

– Bank og megler skal være to adskilte virksomheter. Selv om vi har kunnet ha et faglig samarbeid under samme tak, så har kundene alltid stått fritt i hvilken megler – eller bank - de velger. Kundene vil derfor ikke merke noen forandring ved at Rede blir stående fritt fra banken. Vi i Rede vil kunne samarbeide med hvilken som helst bank hvor kunden søker boligfinansiering.