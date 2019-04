Som å bo på et hotell

Marked

Når du kjører ned mot Kløvermarka er den godt synlig i terrenget. Synlig uten å være for ruvende. Blokka ble bygd i 2017 og oppført av OK Kristoffersen Entreprenør AS. Alle leilighetene har sin sjarm, og om du er singel eller har familie så er leilighetene midt i blinken for deg, om man skal tro noen av beboerne i blokka. De passer for alle i alle aldre og er faktisk forbausende rimelige å bo og leve i.

Fakta Blokk med 27 leiligheter i ulik størrelser. Fra 75–149 kvadratmeter

Parkett på gulv i gang, stue, kjøkken og soverom.

Flislagt gulv på bad. Vannbåren varme i gulv.

Oppvarming med vannbåren varme og panelovner på soverom.

Kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer fra Bosch, takhøye skap, induksjonstopp, oppvaskmaskin og kombiskap kjøl/ frys og. Laminat benkeplate. Innredning malt i MDF

Sentralstøvsuger i alle leiligheter

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Eget opplegg for kabel-TV og internett i alle leiligheter.

Belysning med takarmatur i gang, kjøkken, soverom og bod. Benkarmatur på kjøkken og speilarmatur på bad. Utelys på balkong og fellesarealer

Seriekoblet røykvarslere i gang og stue/ kjøkken, samt sprinkleranlegg.

Balkong med pusset betong og rekkverk i herdet glass.

Alle leiligheter leveres etter TEK 10 bygningsstandard i energiklasse C.

Parkeringsplass og bod i varm og tørr kjelleretasje.

Selger OK Kristoffersen Entreprenør AS.

Prisen på leilighetene varierer ut fra størrelsen, men alle har parkering og bod i fellesgarasjen som ligger i kjelleren. Veien ned dit er lagt med varmekabler, så man slipper risikofylte glatte kjøreturer ned til garasjeanlegget. Leilighetene har også ulikt antall soverom, det avhenger av størrelsen, alt fra 1 til 3 romslige soverom. Videre har alle leilighetene integrerte hvitevarer slik at man slipper å tenke på at det skal stemme med mål og lengde når man velger leilighet. Alle har fått energimerket C.

Paradis for alle

I fjerde etasje i boligblokka er leiligheten på hele 149kvm og med balkong som går rundt hele. Herfra kan man nyte utsikten til 6 sogn og på sommerstid vil man få med seg både solnedgang i havet og soloppgang bak vakre fjell. Bedre kan det vel ikke bli, og når man på toppen av det hele vinterstid slipper å tenke på snømåking og kalde biler, er vel leilighetene drømmeboligen. Stuen er lys, åpen og innbydende med veggdekkende vinduer som gir mye lys inn i rommet. Kjøkkenet innehar alt man kan ønske seg. Den største leiligheten har 3 soverom, hvor det største soverommet har inngang til eget bad. Bad nummer to er noe mindre, men allikevel med god plass. Neste leilighet er på 105 kvadratmeter med tre soverom, og alle har god plass til både seng, skap og arbeidspult. Her har man godt med tumleplass for store og små.

Entreen er såpass bred at om man vil ha garderobeskap der, er det god plass til det. Den er åpen og med god plass om man vil plassere en barnevogn eller rullator der uten å måtte smyge seg forbi noen av delene. Her er gulvene dekket med parkett og det er glassfiberstrie på veggene og hvite himlingsplater i taket. Badet er innbydende, lyst og har flislagt gulv med varme. Vaskeservanten er nedfelt i platen og over er det overskap med speil. Badet har også dusjkabinett og vegghengt wc med innebygd sisterne. At det allikevel da er godt plass til både vaskemaskin og tørketrommel sier sitt om størrelsen. Kjøkkenet er enn drøm for seg. Lys kjøkkeninnredning med mye skapplass og integrerte hvitevarer burde gjøre valget enkelt. I de rommene som ikke har vannbåren varme er det installert panelovner. Selv om man lever i en felles bolig, er denne boformen nå tilagende. Flere og flere har oppdaget hva man vinner med å bo slik.

- For den som tror at man lever tett oppå andre, om man bor i blokk, må tro om igjen. Det er forbausende stille og selv om vi har en leilighet vegg i vegg med oss. Vi både ser og hilser på naboene, ja vi til og med drikker kaffe hos hverandre. Og noe av det beste er å slippe kle seg for å hente posten eller besøke naboen. Postkassene ligger innendørs og da kan man tusle i tøflene ned og hente den, uten å bli gjennomvåt av regn eller gjennomfrossen av snøkov, og samtidig stikke innom naboen for en kaffetår. Vi stortrives med alt. Området her er både rolig, fredelig og ikke minst et eldorado for ungene. De har alt de ønsker rundt seg, er heller minimalt inne og har et lite paradis rundt seg i form av natur og lekeområde, forteller Monica Åsvik og Anniken Langfjord som bor i samme etasje i blokka.

Innskudd og fellesgjeld

Mange lar seg skremme når de hører begrepene fellesgjeld og innskudd, men når man blir fortalt og forklart hva dette innebærer, er det merkelig at ikke flere selger eneboligen og flytter i blokka. Kostnadene er lave, forteller beboerne.

- Mange tror at det å bo i blokk er strevsomt og kostbart, men slik er det ikke. Vi solgte bolighuset vårt, flyttet hit og ble positivt overrasket over de lave kostnadene med og bo slik. Dessuten fikk vi mye mer fritid, fritid som lett kan gjøres om til kvalitetstid for og med familien. Når man eier et bolighus dukker det stadig opp ting som må utbedres eller repareres. Der og da tenkte vi ikke over kostnadene, det var da vi kom hit vi virkelig forsto hva det vil si å eie bolighus. Alt fra maling, restaurering, hagearbeid, snømåking og stell av uteareal tar enormt med både tid og penger. Og alle vet at tid er penger. Her i blokka har vi fellesgjeld vi betaler på, men med den følger det ganske mye. Vasking av trappene slipper vi, det samme gjelder snømåking og strøing vinterstid. Dessuten har vi egen parkeringsplass i kjelleren og der står bilen trygt like foran boden. Vinterstid kan man sette seg i en varm bil når man skal kjøre barna til barnehage og skole. Når vi betaler til fellesgjelden så dekker dette kommunale avgifter, renovasjon, kabel-tv, internett, felles forsikring og avsetning til vedlikehold. Fellesgjelden sparer oss for enormt mye arbeid, arbeid som vi tidligere måtte gjøre selv da vi bodde i egen boligen. Det eneste vi betaler selv er strømmen, men regningen var så liten at vi gjorde store øyne da vi fikk den. Hele leiligheten er varm hele tiden, vi har varmkabler over det hele, så vi fryser aldri. Dessuten så er det vannbåren varme, så vi slipper å bekymre oss for å bruke opp varmtvannet. Med fire aktive barn blir det mye dusjing og vaskemaskinen går jevnt og trutt. Jeg tør ikke tenke på hva dette hadde betydd for strømregningen om vi bodde i eneboligen. Det er befriende og vi får problemer med at vi har for lite å gjøre, og de faste utgiftene er faktisk lavere enn i bolighuset. Hvem hadde trodd det, vi blir spart for mye arbeid, og det er svært positivt, i alle fall når vi er alene, ler Anniken Langfjord og Monica Åsvik og forstår ikke hvorfor ikke flere velger denne boformen.