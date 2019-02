Norsk Havbrukssenter satser for fullt

Marked

Aktiviteten ved Norsk Havbrukssenter omfatter mer enn moderne lakseoppdrett, visningsanlegg og forskningsaktiviteter. Nyåpnede SMAK føyer seg til selskapets allerede allsidige tilbud. Nå er senteret på utkikk etter flere medarbeidere.

Kulinarisk opplevelse

- Vi vil tilby lokalbefolkningen en annerledes smaksopplevelse. Vi har kafé, lunsj- og middagsservering på SMAK, forteller kjøkkensjef Lee Villano.

I idylliske omgivelser med utsikt over Toftsundet kan restaurantgjestene nyte et bedre måltid og føle seg i ett med naturen. Australieren Villano har drevet flere restauranter i sin hjemby Brisbane og tar med seg sin brede erfaring inn på kjøkkenet til SMAK.

- Menyene blir satt sammen med utgangspunkt i italienske, franske og asiatiske smaker. Jeg elsker de norske råvarene og vil prøve å få en internasjonal vri på maten som tilberedes, sier Villano.

SMAK åpnet fredag 8. februar og kjøkkensjefen er fornøyd med åpningshelgen. Han forteller at det var utelukkende en god opplevelse og at det største trykket kom på morsdagen. For Villano er det fantastisk å ha tilgang til så ferske råvarer som han har på Helgelandskysten.

- Jeg vil gjøre mitt beste for at de besøkende skal få øynene opp for hvilke herligheter som svømmer rundt rett utenfor vinduene deres, fortsetter Villano.

På spørsmål om hva han tenker om fremtiden og planer for SMAK, er han hemmelighetsfull om detaljene rundt dette.

- Jeg kan røpe at SMAK vil komme med flere nye spennende tilbud i løpet av 2019 og årene som kommer, sier han med et lurt smil.

Et allsidig tilbud

SMAK er bare en av flere spennende attraksjoner som Norsk Havbrukssenter har å tilby. Du finner blant annet innendørs utstilling med audioguide om havbruk.

- Vi har to store akvarier og en egen del av utstillinga er tilrettelagt for barn, sier daglig leder for Norsk Havbrukssenter Visning Silvana F. Torgersen.

Det arrangeres også utendørs guiding i oppdrettsanlegget hvor besøkende får se hvordan oppdrett foregår på nært hold. I butikken er det et flott utvalg av suvenirer, kunst og husflid. Senteret er åpent for publikum og har besøk fra barnehager, skoler, turister og aktører i havbruksbransjen.

- Vi skreddersyr opplegg for grupper og bedrifter, sier Torgersen.

Senteret har møterom hvor det også er mulig å bestille møtepakker. Restauranten SMAK skreddersyr menyer for bedrifter, grupper og spesielle begivenheter. Alt dette finner du bare 10 minutter med bil fra Brønnøysund sentrum. Overnattingsmulighetene er gode og noe Norsk Havbrukssenter er særlig stolte av.

Rorbuene ble soleklar vinner i regionen

I vannkanten, bare et steinkast fra Havbrukssentret, finner du fem nybygde rorbuer. Her nyter besøkende stillheten og utsikten over Toftsundet. Ønsker gjestene en matbit er det mulig å kjøpe frokost, lunsj og middag på SMAK.

- I fjor fikk rorbuene hele 9.5 av 10 i alle anmeldelser fra besøkende, og vi ble soleklar vinner i regionen, sier konsernleder for Norsk Havbrukssenter Arnfinn Torgnes.

I 2018 var rorbuene nærmest fullbooket hele høysesongen, og det er lett å forstå der de ligger og pryder strandlinja på Toft. I tillegg har Norsk Havbrukssenter både gjestemarina og bobilparkering å tilby turister og andre besøkende.

17.000 besøkende i 2018

orsk Havbrukssenter tar hele året imot et stort antall turister og andre besøkende. I fjor besøkte hele 17.000 mennesker senteret.

- Det plasserer oss nok på topp 3 på Sør Helgeland, etter Torghatten og kanskje verdensarven, sier Torgnes.

I år setter selskapet seg enda høyere mål. For eksempel, under Toftdagene i fjor møtte ca. 500 mennesker opp for å ta del i arrangementet.

– I år skal dette utvides i både tid og omfang, smiler Torgnes.

– For oss handler det om å kunne tilby en helhet her ute med alt som hører til. SMAK vil selvfølgelig også vise sin bredde under dette arrangementet, avslutter Villano. Toftdagene arrangeres fra fredag 12 juli til og med søndag 14 juli.

Trenger folk

Norsk Havbrukssenter har de 7 siste årene 10-doblet aktiviteten og har om lag 25 ansatte og en årsomsetning på 250 millioner kroner. Med selskapets siste tilvekst, SMAK, er senteret på jakt etter nye medarbeidere.

- Vi er ute etter en kokk med bred erfaring fra bransjen som kan være med å bygge opp det nye konseptet og servitører som lever for gjestene, sier Villano.

- Vi har også behov for en allsidig resepsjonist som også kan ta andre forefallende oppgaver på strak arm, sier Silvana F. Torgersen.

Villano poengterer at det viktigste for senteret er å få tak i folk med stor arbeidskapasitet og som liker å jobbe i et hektisk miljø. Han håper så mange som mulig søker på stillingene.

– Det er mye som skjer fremover og her er det flott å jobbe, legger en entusiastisk Villano til.

Foto: Don't Be Negative Foto og Design Alkymisten AS