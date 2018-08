Rir den grønne bølge

Marked

En norsk husholdning med rundt 120 kvadratmeter stort hus bruker i hvert år gjennomsnittlig 20.230 kwh med strøm. Da Svein Robert Olsen planla byggingen av nytt hus, var han klar på at han ville finne en måte å kutte en av de største utgiftene i husholdningen. Nemlig strømregningen.

- Ideen kom da jeg leste om et leilighetskompleks i Oslo som ville ha ned strømforbruket i borettslaget. De gikk for solcellepanel på taket av bygningsmassen. Så langt er det lite av dette her i nord. Men Midt-Norge har ideelle lysforhold. Her er det lyst lenge på sommeren, og nordavind til å kjøle ned anleggene, forteller Olsen som er strålende fornøyd med investeringen.

Tidsspørsmål

Til tross for at solcelle-teknologien har eksistert i mange år, er den alternative strømproduksjonen lite brukt på Sør-Helgeland. Olsens hus er første enebolig i regionen med slikt anlegg. Steinar Lilleås, leder i Brønnøysund Elektriske som har levert anlegget, mener det kun er et tidsspørsmål før markedet ser mulighetene i den miljøvennlige energiformen.

- Vi må være klare til å hive oss på den grønne bølgen når vi kommer, derfor har vi kurset oss og holdt oss oppdatert. Dette er framtiden, mener Lilleås.

Lilleås forteller at han har fått flere spørsmål om solcellepanel på hus virkelig er en god investering på Sør-Helgeland. En region hvor regnet svært ofte regjerer foran varme solstråler fra skyfri himmel.

- Hvis ikke anlegget kjøles ned, så vil det ikke produsere maksimalt med strøm. California, for eksempel, er stor på solceller, men samtidig bruker de enormt med energi på å kjøle ned anleggene. Da går vinningen opp i spinningen. Nedkjølingen slipper vi som har nordavind og regn. Solcellene kan produsere ganske mye energi selv om det er overskyet, forklarer lederen i Brønnøysund Elektriske.

Investeringsstøtte

Brønnøysund Elektriske har ifølge Lilleås brukt mye tid på å oppdatere seg og kurse medarbeidere i installasjon av solceller i boliger. Solceller er relativt enkelt å installere, skal man tro Lilleås som kan levere hele pakken. Solkraft er en fornybar og miljøvennlig energiform, og investering i solceller kan utløse støtte hos ENOVA. Olsens investering på rundt 150.000 kroner ga en støtte på rundt 20.000 kroner.

- Det er en langsiktig investering. Dette er gammel teknologi, slik at den er utprøvd. Vi er i en særklasse i Norge, i bruken av strøm. Prisen på strøm nå er billig, men markedet blir mer og mer presset og det samme vil prisen bli, sier Lilleås.

Olsen er svært fornøyd med investeringen, og forteller at dersom han på dager produserer mer strøm enn husholdningen bruker begynner tallene i strømmåleren i sikringsskapet å gå tilbake. HelgelandKraft tar da imot overskuddsstrømmen fra Olsens hus, og regningen blir lavere.

- Vi er en stor familie med et høyt forbruk, og et stort hus som krever mye energi. På sikt vil vi spare mye penger med dette. Dette er framtiden, og vi vet at det vil kreves mer og mer energi. Vi er så fornøyd at vi ønsker og har en plan om å utvide anlegget vårt, skryter huseieren.