Slik blir du en rik pensjonist

Marked

Du ser det for deg, ikke sant? Endelig tid til å reise verden rundt. Tilbringe kalde vintre i varmere strøk. Bekymringsløs kos med barn og barnebarn. Inspirerende dager på golfbanen og i teateret.

Men vent nå litt. Hvordan har du tenkt å oppnå dette?

Folketrygden? Vet du hvor mye du får? Har du sjekket? Ikke? Da kan du bli sjokkert over hvor lite du har å rutte med.

Mangler penger

– Vi sparer for lite, rett og slett, sier finansdirektør Sverre Klausen i Helgeland Sparebank.

Nordmenn sparer halvparten så mye som svenskene og helgelendingene sparer mindre enn resten av Norge. Det er utfordrende for en region i vekst.

Din handlingsplan

Sammen med sin kollega, plasserings- og livsforsikringssjef, Øyvind Sørensen, har han satt opp følgende handlingsplan som vil skape en trygg og forutsigbar situasjon for deg og din familie:

1) Privatøkonomiens akuttmedisinske behandling er å bli kvitt kredittkortgjeld, som ofte har 17 prosent rente og oppover:

– Her blør du penger, sier Sørensen.

2) Ikke la vaskemaskinen knekke budsjettet ditt.

– Du bør en buffer 1-3 månedslønner som tar høyde for at vaskemaskinen ryker eller at bilen må på verksted. I tillegg bør du ta høyde for mer planlagte utgifter som kostbart utstyr, konfirmasjon eller barns sertifikat, sier Klausen.

3) Skaff deg en lykkelig alderdom.

Og så kommer hovedpakken. Den langsiktige. Den som skal sikre deg en romslig alderdom med tid til reiser og opplevelser. Bekymringsløs trivsel sammen med barn og barnebarn. Tilbringe kalde vintre i varmere strøk.

– Her er det viktig å starte så tidlig som mulig, understreker Sørensen. Med et standard globalt fond som den klart beste løsningen for de fleste, skyter Klausen inn.

Profesjonell hjelp

Det er her du får profesjonell hjelp av en rådgiver i banken. For dette er strengt tatt ikke noe du trenger å forstå, eller sette deg inn i.

Men du må ha is i magen. For med en horisont på 30 år eller mer, så vil markedet alltid svinge.

– Har du langsiktig perspektiv og er tro mot dine valg, kan du forvente en avkastning som er betydelig større enn om du bare lar pengene stå i banken, sier Sørensen.

De tålmodiges gevinst

Den raskeste veien til god økonomi, er små steg av gangen – over lang tid.

Øyvind Sørensen siterer den kjente finansguruen Warren Buffet:

– Sparing i aksjefond er overføring av formue fra de utålmodige til de tålmodige.

– Se på det som en liten ekstraskatt. Setter du av et par tusen kroner hver måned til sparing, blir det store beløp til slutt. Etter en stund vil du ikke merke at pengene er borte, du har justert forbruket ditt deretter, mener Klausen og Sørensen.

Det store husleiesjokket

Hvilket bringer oss til det siste, og et av de viktigste poengene. Husleia.

– I dag er rentenivået rekordlavt. I løpet av 1-5 år venter vi at renten vil stige. Da må du kanskje ut med flere tusen kroner mer i måneden. Det er det de færreste som har tatt høyde for, advarer ekspertene i Helgeland Sparebank.

Dermed vil en god spareplan være en vinn-vinn situasjon. Du tvinger ned forbruket, skaper en langsiktig gevinst, og står mye bedre rustet til å takle den dagen husleia øker markant.