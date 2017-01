Lokale gutter med på fotballsamling

Etter å ha imponert på tidligere samlinger ble Eskil Mikkelsen Svartis (BIL) og Sevald Bøkestad Andreassen (Vevelstad) tatt ut til kretssamling i SKS Arena på Fauske sist helg.

De to unge guttene, henholdsvis 2001- og 2003-modeller, deltok på samlingen, som er et tiltak for de beste 14- til 16-åringene i fylket.

Det melder Bilfotball.no.

Videoanalyse

Under oppholdet spilte de to gutte- og jentelagene kamp fredag og søndag, mens lørdag gikk med til to treninger. Morgenøkta på fredag handlet om å få ballen inn i prioriterte rom, og på ettermiddagen trente man på å hindre tilgang til prioriterte rom.

Lørdag var det individuelle spillersamtaler, og videoanalyse av fredagskampen. Deretter fikk de sette dette ut i praksis på søndag.

– Da så også lagene langt mer strukturelle ut hvis tilfellet var fredag, heter det fra Bilfotball.

Sevald spilte på Nordland Blå, mens Eskil spilte på hvit. De fikk blant annet spille med og mot Brede Frøysa (Mo), Runar Hauge (Bodø/Glimt), samt keeperduoen Marcus Andersen og Sivert Jarmund (begge Glimt), som alle er landslagsspillere.

– En slik opplevelse gir spillerne inspirasjon, referanser og en retning, som spilleren må ta med seg tilbake i klubbhverdagen, skriver Bilfotball, som også mener at de to unge talentene vokste på samlingen.

Gjorde det godt

– Både Sevald fra sin høyre backposisjon og Eskil sentralt på midten gjorde sine saker godt, og hadde en tydelig stigning i løpet av helga. Alt i alt en god helg, og forhåpentligvis noe spillerne fant interessant og morsomt å være med på, og noe som kan inspirere til å jobbe enda hardere nå som det er tilbake til hverdagen igjen.

Nordlands kretslag tas ut rundt 17. februar, og den stallen skal inneholde de syv beste 2001-erne, og de syb beste født 2002 i fylket. Nåløyet er derfor veldig trangt.

2003-spillere skal sammen med Hålogaland danne en fjortenmannstropp og spille én kretskamp mot Troms eller Finnmark under kretsturneringen i Bardufoss i mars.

BIL-trener Alexander Ediassen var også med som trener for det ene guttelaget.