Sømna IL leverte en sterk friidrettssesong

Det er en serie i friidrett også.

- Tabellen settes opp ved at klubbens samlede resultater gjennom sesongen gjøres om til poeng, fordelt mellom løp, hopp og kast, forklarer Sømnas friidretts-statistiker Trygve Tanberg.

Første- og andre divisjon består av 14 klubber hver. De øvrige klubbene er i 3. divisjon.

- Sømna IL har helt siden 1970-årene vært blant de beste i Nordland. I år gikk vi helt til topps i dame- og herreserien. I tillegg har Sømna et andrelag for menn som er kommet på femteplass, sier Tanberg.

I herreserien slo Sømna Bodø Friidrettsklubb med over tusen poeng, mens damene vant foran Narvik med god margin.

- Dette sier også mye om nivået i friidrett i Nord-Norge. Mange store klubber som dominerte for mange år siden er nå bare en skygge av seg selv. Noen enkeltresultater strekker ikke til, det blir for ujevnt i sammendraget. Ellers merker vi oss at Hattfjelldal IL er kommet godt med høyt oppe, sier Trygve Tanberg.

Serien administreres av friidrettsforbundet. I 3.divisjon teller de 20 beste resultatene, og klubbene må ha over 5000 poeng for å komme med i poengoversikten. Her er oversikten over lagene fra Nordland friidrettskrets som har kommet med i serien for 2017:

3. divisjon menn

1. Sømna IL 11.748 poeng

2. Bodø FIK 10.731 poeng

3. Hattfjelldal IK 9.865 poeng

4. Sortland FIK 9.482 poeng

5. Sømna IL 2 7.283 poeng

3. divisjon kvinner

1. Sømna IL 10.591 poeng

2. Narvik IL 9.895 poeng

3. Bodø FIK 8.716 poeng

4. Sortland FIK 8.264 poeng

5. Rana FIK 5.688 poeng

6. Sandnessjøen IL 5.298