Unge håndballspillere fra Terråk deltok på Nissecup

Sport

17 minispillere fra Terråk IL var med Overhallas Nissecup lørdag.

- Mange spilte sin første kamp. Det var ingen resultatregistrering, så her er det bare vinnere. En fin måte å starte håndballkarrieren på. Spillerne deltok på tre forskjellige lag, hvert lag fikk spille fire kamper á 15 minutter. Både trener Nina Lindsetmo Pettersen og de mange foresatte som var med, var veldig godt fornøyde med et flott arrangement. Bare glade unger under og etter turneringa, og premiene ble satt stor pris på, forteller leder i Terråk ILs håndballgruppe Sissel Sørhøy.

Rekrutteringen er god på Terråk.

- Minihåndball-gruppa har hatt en flott oppblomstring etter miniturneringa som Kolvereid og Terråk arrangerte sammen i november. Bra at antall håndballspillere øker når det nå skal bygges hall på Terråk. Vi gleder oss til endelig å få spille håndball i egen hall. Positivt at vi også har fått med mange av våre nye bindalinger, sier Sissel Sørhøy.