Martine Evensen vant klassisk-løp

Sport

Lørdag og søndag ble det arrangert Nordlandscup i langrenn på Skillevollen på Mo i Rana.

Det ble blant annet sesongåpning for Martine Evensen fra Sømna på tre kilometer klassisk, som hun vant med tiden 9.55, et hestehode foran Maria Bolin Krane som kom inn som nummer to på tiden 10.07.

Søndag gikk andre renn med tre kilometer fri teknikk. Da kom Evensen inn på sjetteplass med tiden 9.20, mens Marte Alstad-Larsen vant med tiden 8.29.