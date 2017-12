Deilig seier fulgt av tap for BILs herrer

Sport

Lørdag møtte BIL Lånke i Lånkehallen, og kunne notere seg seier.

– Deilig borteseier mot Lånke! slår Tommy Horn fast i en SMS til BAnett.

Stillingen til pause var 15-17 til BIL, og kampen vant de altså 34-39.

Tapte tross 14 mål fra én spiller

Søndag gikk det ikke like bra mot Skogn 2. Mens Lånke ligger på 11. plass på tabellen, like bak BIL som er på tiendeplass, er Skogn 2 plassert et stykke lenger opp, på femteplass.

BIL lå under 22-12 til pause, og kampresultatet i Skognhallen ble til slutt 41-31 til hjemmelaget, i det som i det minste må kalles en svært målrik kamp.

Mestscorende for BIL ble Benjamin Engelsnes med 14 mål, fulgt av Tommy Horn med åtte og Elling Jøraholmen med seks mål.

Tøffe bortekamper for flere lag

Lørdag møtte også Sømnas damelag Rørvik i Rørvikhalen, den kampen endte med tap 33-19, søndag møtte de Kolvereid IL i Nærøyhallen, også den kampen endte med tap 23-19.

BILs damer møtte Kolvereid lørdag, og Rørvik på søndag. Sistnevnte kamp enfte 31-21 til Rørvik, mens resultatet fra Kolvereid-kampen på skrivende tidspunkt ikke er registrert.