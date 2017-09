Vegabølgen satser på ny deltaker- og publikumsrekord

IL Vega arrangerte Vegabølgen for første gang i fjor. Da stilte over 100 store og små til start. I år er løpet en del av Sør-Helgeland løpskarusell og lørdag håper Ronny Johansen & Co. på enda flere deltakere.

– Vi har lagt opp starten etter ferjerutene. Det er mulig å reise med hurtigbåten også. Da blir det en litt lengre dag, og det er jo mye fint å se og oppleve på Vega, sier han.

Start og mål er ved skolen og plasthallen. De som skal løpe på tid kan velge mellom 10 km, 5 km og 3 km. I tillegg er det en trimløype og et eget barneløp.

– 3-kilometerløypa går forbi Burshaugen og snur ved Kolstadsjøen. Det er samme løype for trimklassen. 5-kilometeren fortsetter med en avstikker i retning Risbakken før den snur. Vi hadde egentlig tenkt å bruke lysløypa, men der er det for bløtt, forteller Johansen.

10-kilometeren er en rundløype om Ferset og Åsen.

– Den fikk vi veldig gode tilbakemeldinger på fra deltakerne i fjor, sier han.

Barneløpet går på kunstgressbanen.

– Det går først og ungene løper én eller to runder rundt banen. Det blir kafé i hallen, og det er meldt sol og fin løpetemperatur. Så vi håper både på ny deltaker- og publikumsrekord, sier Ronny Johansen.

Etter Vegabølgen gjenstår tre løp: Hommelstødilten (lør 14. okt), Brønnøysund Criterium (lør 4. nov) og Viksjøen Rundt (lør 25. nov).

I morgen, torsdag, er det sesongavslutning på Sømna stadion. Øvelser: 60/100 m, 400 m, 800 m, lengde og spyd. Årets aller siste stevne er et rent veteranstevne torsdag 21. september. Og 5. oktober avvikles det 10.000 meter.