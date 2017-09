Gull, sølv og bronse i KM

Kretsmesterskapet ble arrangert av Sletten kjøre- og rideklubb i Mo i Rana og gikk over to dager. Foruten deltakere fra arrangørklubben og trioen fra Brønnøy stilte ryttere fra Polarsirkelen rideklubb, Mosjøen kjøre-og rideklubb, Syv søstre rideklubb, Holand hestesportsklubb og Vefsen rideklubb.

Tok hele pallen

Etter første dag var det meget jevnt i kampen om medaljene i seniorklassen. Vonheim ledet med 66 prosent, like foran Bjørnvik på 65, arrangørklubbens Hilde Bang Hansen hadde 64 og Heggheim var på 63 prosent.

Brønnøy-rytterne hadde med seg Marthe Vonheim som coach.

– I finalen søndag var jentene våre både motivert og fokusert, noe som resulterte i at Anne Kristine sammenlagt endte med gull. Siri endte opp med sølvet, og Dina klarte å kjempe seg til bronsen. Så i den høyeste kretsmesterskapsklassen sto det kun ryttere fra Brønnøy på pallen. Vi er kjempestolte. Det er tradisjon at vinneren blir kastet i elva etter premieutdeling, så det ble en våt hjemtur for mamma, forteller eldstedatter Marthe.

Flott arrangement

Kretsmesteren er selvfølgelig strålende fornøyd med stevnet.

– Det ble en knallfin KM-helg på Sletten med seier som senior. Mine kjære medsøstre bidro sterkt med å fylle de to andre plassene på pallen. Stor takk til mine kjekke trenere Marit Aarset Grønn og Aleksander Opheim-Winje, som har hjulpet meg på veien. Dere er gulle god. Og til min kjøre Marthe som siste uka satte prikken over i-en slik at hesten bare var superfin, avspente, og løsgjort gjennom hele helga. Og sist men ikke minst, stor takk til arrangøren for et flott arrangement i topp omgivelser. Vi kommer snart tilbake, sier Anne Kristne "Kikki" Vonheim