Turmarsj og løp rundt Klubben

Sør-Helgeland løpskarusell og BIL inviterer til Klubben Rundt søndag ettermiddag.

Det er tre distanser for løprene 1 km, 2,3 km og 8,5 km, med fellesstart ved Brønnøyhallen. For deltakere som ikke har det like travelt blir det salg av mat drikke på Ytterklubben.

— Vel møtt til et fint løp og en fin marsj i nydelig terreng og løype, sier Berit Amundsen.

Løpskarusellen fortsetter høstsesongen slik: Hilstadfjellet opp (søn 10. sept), Vegabølgen (lør 16. sept), Hommelstødilten (lør 14. oktober), Brønnøysund Criterium (lør 4. nov) og Viksjøen Rundt (lør 25. nov).