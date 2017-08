Ny Glimt-seier i kveld

Bodø/Glimt slo Kongsvinger 1-0 på bortebane i kveld. Toppscorer Kristian Fardal Opseth ble matchvinner med sin 18. scoring for sesongen.

Ifølge Bodø.nu leverte serielederen en middels prestasjon og slet seg til tre nye poeng. Ulrik Saltnes spilte hele kampen, og det er nesten en like stor nyhet at brønnnøyværingen gikk målløs av banen, etter åtte scoringer på de syv foregående kampene.

Totalt er han Glimts nest beste måljeger med ti nettkjenninger. Kveldens seier var lagets 16. på 21 kamper. Gultrøyene leder nå OBOS-ligaen ti poeng foran Start, og tolv foran Ranheim. De to beste rykker direkte opp til Eliteserien.

Nå er det landslagspause for lagene i de to øverste divisjonene. Neste kamp for Bodø/Glimt er hjemme mot Sandnes/Ulf onsdag 6. september.