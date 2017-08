Sømna IL er på Sparebank1-lekene 2017 i Bodø.

Det har ikke manglet gode resultater for de røkledde på Mørkvedlia idrettspark.

– Dag én over for de 11 utøverne fra Sømna IL. Flott innsats, mange gode resultat og topplasseringer. Dagen avsluttet med stafett, og vi stilte med to lag, forteller Lise Bjøru til BAnett.