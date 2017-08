BIL pulveriserte Meløy på bortebane

Det ble en kamp helt utenom det vanlige da tabelltier Meløy tok i mot tabellfemmer BIL på Glomfjord kunstgressbane.

Til pause sto det 4-0 til gjestene, og da kampen ble blåst av hadde BIL satt inn fem mål til, uten å få ett eneste i retur. Resultatet ble altså 9-0 til BIL.

Tapte kampen med ti mot 11 mann Ett billig mål og et direkte rødt kort ødela BILs seiersrekke

Fire mål til Stormo Halsen

Målscorerne ble:

Joakim Stormo Halsen (4 mål), Isak Helstad Amundsen, Jørgen Sebaster Rodal, Adrian Sandvik, Eskil Mikkelsen Svartis og keeper Tommy Horn.

– Det var et småheldig mål som kom helt på slutten da han fikk prøve seg som spiss. Han har mast lenge om å få prøve det, og når stillingen er 8-0 er det greit! sier BIL-trener Alexander Ediassen til BAnett lørdag kveld.

Tommy Horn sto første omgang som keeper, mens Brayn Musoni tok andre omgang i mål. Tommy scoret på retur fra keeper, Ediassen kaller det «god stemning».

Unge indreløpere tok ansvar

Adrian Sandvik (17) og Eskil Mikkelsen Svartis (akkurat 16) scoret forøvrig sine første mål som a-lagsspillere, mens Michael Storøy hadde sin første kamp for a-laget.

– Jeg sa før kampen til Jørgen og Eskil at de som indreløpere nå måtte begynne å ta ansvar foran mål også, og det gjorde de, alle tre på midta scora, sier Ediassen, og sikter da også til Adrian Sandvik.

Noe lignende har Ediassen sjelden sett maken til, og i alle fall ikke i a-lagsfotball.

– Jeg kan si at det er et uvanlig borteresultat, jeg trodde ikke det skulle ende slik med tanke på at Meløy slo SIL helt fortjent helga i forkant. Og med tanke på at vi manglet mange spillere, sier han.

BILs lag:

Tommy Horn - Jey Kongram Jørgensen, Ørjan Valan Haugen, Isak Helstad Amundsen, Steffen Strøm - Eskil Svartis, Jørgen Rodal, Adrian Sandvik - Espen Øverås, Joakim Stormo Halsen, August Einvik Kildal Kom inn Brayn Musoni (sto andre i mål) Tom Eskil Storjord, Michael Storøy Suhaib Mahdi Samatar (kom inn etter 15 for en skadd Haugen, Øverås ned som stopper med Isak).

Tom og Michael kom inn tidlig i andreomgang.