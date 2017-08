Ulrik har signert ny kontrakt med Glimt

Brønnøyværingen Ulrik Saltnes har gjort det skarpt i Bodø/Glimt den siste tiden. Sju mål på seks kamper og åtte mål totalt har sikret ham en plass i Glimts kamptropper, men lysluggens fremtid i klubben har vært usikker.

Ikke nå lenger.

Signerer ut 2020

Tirsdag melder Glimt.no at Ulrik Saltnes signerer ny kontrakt med Glimt, og blir i klubben ut 2020

– Det er deilig å få det ut av verden. Jeg er veldig letta nå, sier Saltnes til Glimt.no.

Saltnes har fått stor tillit fra trenerteamet og befestet plassen på laget, og har svart på tilliten med scoring etter scoring, etter scoring.

Lover flere mål

– Dermed kan vi glede oss til flere mål fra gutten fra Brønnøysund, konkluderer Glimt.no.

Ulrik lover å oppfylle den spådommen.

– Jeg lover flere mål, det er garantert! Det har vært helt magisk på og utenfor banen den siste tiden. Hva skal man si? Det har vært fullstendig flyt, sier han.

Populær

Saltnes har også bidratt med flere målgivende pasninger, og samarbeidet har vært godt med blant annet Kristian Fardal Opseth, skriver klubben.

– Det spørs om vi blir boende sammen fremover nå som jeg blir i Bodø så mye lenger. Tre og et halvt år med Kristian blir litt mye, sier han og hinter frempå til Glimt.no om at det kanskje venter et samboerskap med kjæresten.

I forrige kamp ble det ett mål på Ulrik. Han feiret med å gi glimtsupporterne på første rad en «high five», og han er unektelig populær.

– Jeg har merka at jeg er populær. De har kun vært støttende den siste tiden, og det har vært viktig for meg i avgjørelsen. De betyr utrolig mye for meg og det så du mot Elverum, avslutter en letta Saltnes til Glimt.no.

Kåringen skapte diskusjoner Etter lange diskusjoner ble omsider de syv BIL-veteranene enige om hvem de mener fortjener en plass på listen over tidenes beste BIL-spillere.