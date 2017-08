Bangstad skjøt til 100, fikk stjerne etter ni år

BAnett fortalte onsdag om Joakim Bangstad fra Indre Bindal skytterlag som skjøt 244 på 25 skudd, og kom videre til finalen i baneskyting på Landsskytterstevnet i Førde.

Torsdag skjøt han 100 poeng på en serie på ti skudd, til en total på 344.

Veldig fornøyd

– Ja, er du fornøyd?

– Jeg er veldig godt fornøyd! Jeg var litt lav og kunne vært et knepp høyere. Men det er en god samling. Jeg kunne hatt flere i midten, men det blir bare rangeringsmessig, sier han.

Fikk stjerna

Da BAnett snakket med Bangstad onsdag var han klar på at det han hadde mest lyst på, var mesterskapsstjerne. For å få stjerne må du ha fått medalje. Onsdag skrev BAnett feilaktig at Bangstad fikk medalje på LS i fjor. Det stemmer ikke.

– Jeg fikk medaljen i 2008, så jeg har vært ute etter stjerna i ni år. Endelig! Jeg er kjempefornøyd, sier han.

– Er det vanskelig å skyte en 100-serie?

– Det er ti skudd på 75 sekunder. Det er ikke så god tid, så jeg må skyte i vei. Men jeg har som regel hatt god kontroll på omgang, sier han.

En gang bindaling, alltid bindaling

Nå blir det avslapping etter årets LS.

– Nå er jeg ferdig. Nå blir det litt mental utladning. Er sliten i kroppen, godt å bli ferdig med det. Nå er det å dra hjem i retning Namsos. Vi har en liten en med oss, så det blir ikke så lange økter, og en del stopp, sier han.

Og bilen, den peker snuten mot Namsos. Men han skyter fortsatt for Indre Bindal.

– Er en født bindaling så er en bindaling. Jeg skifter aldri klubb, slår den treffsikre bindalingen fast.