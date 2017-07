Bangstad skjøt 347 og 345 poeng i Sjøslaget

Joakim Bangstad fra Indre Bindal skytterlag leverte strålende skyting på Kolvereid og Vikna skytterlags tvillingstevne Sjøslaget i helgen.

Bangstad gikk til topps i Kolvereid med 347 poeng, og kom på andreplass i Vikna med 345 poeng i klasse 3-5.

I helgen ble også Bindalstevnet arrangert. På hjemmebane endte Bangstad på sjetteplass med 340 poeng. Simon Anfeldt Røstad, Fagervika, vant med 345 poeng, foran Hans Bakken, Nordre Skage, 344 og Audun Fiskum, Harran, som fikk anvist 343 poeng.

I den yngste veteranklassen, V55, gikk Torfinn Govasli, Øvre Velfjord, til topps med 341 poeng.

Både ferske og rutinerte skyttere leverte toppresultater på Helstad skytebane.

I eldre rekrutt skjøt Elise Solum Bakken, Nordre Skage, 349 poeng. Det samme gjorde Dina Bratland, Vikna, som hadde færre innertreff og dermed ble nummer to.

To mann sjøt fullt hus og 350 poeng i klasse V65. Magne Andreas Råum, Meihatten, slo Birger Risvik, Overhalla, på flere innerreff. Halvor Solum, Nordre Skage, og Harald Valø, Vikna, skjøt begge 349 poeng. Lars Nordhuus, Brønnøysund, ble nummer fem med 347 poeng.

Det ble fullt hus og 350 poeng på vinneren av den eldste klassen, V73, også. Det sørget Tor Skomsvold fra Vemundvik for.

Årets Landsskytterstevne arrangeres i Førde og starter torsdag.

Resultatene fra Sjøslaget i Kolvereid og Vikna samt Bindalstevnet følger under.

Sjøslaget, Kolvereid SKL, 13-16.07.2017:

Mesterskap:

Klasse 3-5: 1. Joakim Bangstad, Indre Bindal (5) 347, 2. Hans Bakken, Nordre Skage (5) 346, 3. Simon Anfeldt Røstad, Fagervika (5) 343, 4. Audun Fiskum, Harran (5) 342, 5. Eivind Vågø, Namdalseid og Lyngen (3) 337

V55: 1. Børge E. Lysfjord, Gutvik 341, 2. Karl Brøndbo, Høylandet 340, 3. Else Restad, Kolvereid 338

Klasse 2: 1. Kåre Edvardsen, Kolvereid 338, 2. Ketil Sandberg, Jøa 333, 3. Jim Arne Vikestad, Melbo 328

Rekrutt: 1. Hege Marie Rosenvinge, Kolvereid 333, 2. Andreas Solstad Risvik, Overhalla 331, 3. Martin Langvik, Kolvereid 321

Eldre rekrutt: 1. Ingrid Eline Aas, Nordre Skage 349, 1. Mats Hjartland, Fagervika 349, 3. Elise Solum Bakken, Nordre Skage 348

Junior: 1. Svein Iver Anzjøn, Namdalseid og Lyngen 345, 2. Stian Mosand Hanssen, Klæbu 343, 3. Marte Solstad Risvik, Overhalla 342

Eldre Junior: 1. Simen Bredesen, Kolvereid 342

V65: 1. Magne Andreas Råum, Meihatten 350, 2. Arve Bergum, Jøa 348, 3. Erling Aagård, Lierne 348, 3. Kjell Oddbjørn Lien, Botnan 348, 5. Trond Hyllnes, Vemundvik 348, 5. Birger Risvik, Overhalla 348

V73: 1. Tor Skomsvold, Vemundvik 349, 2. Trygve Haug, Vikna 349, 3. Gudmund Røsdal, Mosjøen 349, 4. Harald Skjelbred, Steinkjer 349

Hovedskyting:

Klasse 2: 1. Ketil Sandberg, Jøa 245, 2. Kåre Edvardsen, Kolvereid 241, 3. Trygve Bratland, Vikna 234, 4. Jim Arne Vikestad, Melbo 233, 5. Odd Charles Jensen, Jøa 229, 6. Geir Arne Johansen, Kolvereid 226, 7. Arve Trones, Kolvereid 226, 8. John Arne Edvardsen, Kolvereid 226, 9. Paul Kristian Homstad, Overhalla 217

Klasse 3: 1. Eivind Vågø, Namdalseid og Lyngen 239, 2. Eirik Sørgård, Vikna 231, 3. Georg Hopsø Johansen, Kolvereid 231, 4. Roar Pettersen, Vikna 230, 5. Knut Arne Almås, Høylandet 227, 6. Einar Bredesen, Kolvereid 221

Klasse 4: 1. Atle Magnus Bergin, Overhalla 237, 2. Nils Kristian Johansen, Nesna 231, 3. Morten Eriksen, Mosjøen 230, 4. Nils J. Johansen, Nesna 230, 5. Terje Røstad, Fagervika 229, 6. Snorre Rolandsen, Kolvereid 226, 7. Tor Helge Olsen, Overhalla 225, 8. Frank Runar Gansmo, Malvik 224, 9. Ottar Bratland, Vikna 222, 10. Hilmar Johansen, Nesna 29

Klasse 5: 1. Joakim Bangstad, Indre Bindal 247, 2. Hans Bakken, Nordre Skage 246, 3. Simon Anfeldt Røstad, Fagervika 245, 4. Audun Fiskum, Harran 242, 5. Jo Inge Fladvad, Nordre Skage 238, 6. Kari Sofie Brøndbo Fiskum, Harran 236, 7. Jøran Nordhuus, Brønnøysund 236, 8. Maren Galguften Lunsæter, Tromsø 236, 9. Tor Bertil Risvik, Overhalla 236, 10. Audun Risvik, Overhalla 235, 11. Rolf Eldstad, Overhalla 234, 12. Knut Olav Olsen, Skarpskytten 232, 13. Ove Andre Sæternes, Nordre Skage 221

Klasse V55: 1. Børge E. Lysfjord, Gutvik 246, 2. Else Restad, Kolvereid 241, 3. Karl Brøndbo, Høylandet 240, 4. Torfinn Govasli, Øvre Velfjord 236, 5. Per Myhre, Storsteinnes 236, 6. Are Mareno Skar, Unkervatn 233, 7. Arve Lund, Kolvereid 233, 8. Steinar Aufles, Mosjøen 232, 9. Roger Larsen, Otterøy 227

Klasse NU: 1. Miriam Edvardsen, Kolvereid 233, 2. Erik Andreas S. Fladvad, Nordre Skage 241, 2. Even Johannes S. Fladvad, Nordre Skage 245, 4. Vilde Malm Vågø, Namdalseid og Lyngen 196

Klasse R: 1. Hege Marie Rosenvinge, Kolvereid 238, 2. Andreas Solstad Risvik, Overhalla 236, 3. Martin Langvik, Kolvereid 231, 4. Linnea Solum Bakken, Nordre Skage 221

Klasse ER: 1. Elise Solum Bakken, Nordre Skage 249, 2. Ingrid Eline Aas, Nordre Skage 249, 3. Marius Edvardsen, Kolvereid 249, 4. Dina Bratland, Vikna 249, 5. Mats Hjartland, Fagervika 249, 6. Edla Fiskum, Harran 231, 7. Thea Alice Brøndbo, Harran 226, 8. Anne Marie Anzjøn, Namdalseid og Lyngen 220

Klasse J: 1. Svein Iver Anzjøn, Namdalseid og Lyngen 247, 2. Stian Mosand Hanssen, Klæbu 244, 3. Marte Solstad Risvik, Overhalla 242, 4. Inga Irene Brøndbo, Harran 230

Klasse V65: 1. Magne Andreas Råum, Meihatten 250, 2. Arve Bergum, Jøa 249, 3. Kjell Oddbjørn Lien, Botnan 249, 4. Birger Risvik, Overhalla 249, 5. Torfinn Hoff, Hattfjelldal 248, 6. Halvor Solum, Nordre Skage 248, 7. Erling Aagård, Lierne 248, 7. John Gansmo, Jøa 248, 9. Trond Hyllnes, Vemundvik 248, 10. Harald H. Valø, Vikna 247, 10. Jan Tiller, Gutvik 247, 12. Lars Nordhuus, Brønnøysund 247, 13. Lars Otto Okstad, Høylandet 247, 14. Tor Aune, Gutvik 246, 15. Ole Terje Stuevold, Botnan 245, 16. Rolf Martin Ness, Lierne 243, 17. Kolbjørn Bruun, Botnan 242

Klasse V73: 1. Trygve Haug, Vikna 250, 2. Gudmund Røsdal, Mosjøen 250, 3. Tor Skomsvold, Vemundvik 249, 4. Harald Skjelbred, Steinkjer 249, 5. Lorents i Sklet, Grong 246, 6. Gunnar Bjørhusdal, Namsskogan 246, 7. Ragnar Kirkeby-Garstad, Vikna 245, 8. Edmund Petter Eriksen, Mosjøen 245, 9. Trond Brennhaug, Grane 244, 10. Herold Settnøy, Vikna 243

Sjøslag 2017, Vikna SKL, 13.07.2017:

Mesterskap:

Klasse 3-5: 1. Hans Bakken, Nordre Skage (5) 346, 2. Joakim Bangstad, Indre Bindal (5) 345, 3. Simon Anfeldt Røstad, Fagervika (5) 343, 4. Atle Bergin, Overhalla (4) 342, 5. Ove Andre Sæternes, Nordre Skage (5) 342

V55: 1. Børge E. Lysfjord, Gutvik 341, 2. Karl Brøndbo, Høylandet 339, 3. Arve Lund, Kolvereid 333, 4. Steinar Aufles, Mosjøen 333

Klasse 2: 1. Kåre Edvardsen, Kolvereid 337, 2. Ketil Sandberg, Jøa 336, 3. Trygve Bratland, Vikna 328

Rekrutt: 1. Martin Langvik, Kolvereid 337, 2. Andreas Risvik, Overhalla 336, 3. Hege Marie Rosenvinge, Kolvereid 328

Eldre rekrutt: 1. Elise Solum Bakken, Nordre Skage 349, 2. Dina Bratland, Vikna 349, 3. Mats Hjartland, Fagervika 345

Junior: 1. Stian Mosand Hanssen, Klæbu 342, 2. Marte Risvik, Overhalla 336, 3. Svein Iver Anzjøn, Namdalseid og Lyngen 336

Eldre Junior: 1. Simen Bredesen, Kolvereid 331

V65: 1. Harald H Valø, Vikna 350, 2. Magne Andreas Råum, Meihatten 349, 3. John Gansmo, Jøa 349, 4. Arve Bergum, Jøa 349

V73: 1. Tor Skomsvold, Vemundvik 350, 2. Harald Skjelbred, Steinkjer 350, 3. Gudmund Røsdal, Mosjøen 349

Hovedskyting:

Klasse 2: 1. Kåre Edvardsen, Kolvereid 241, 2. Trygve Bratland, Vikna 238, 3. Ketil Sandberg, Jøa 238, 4. Odd Charles Jensen, Jøa 232, 5. John Arne Edvardsen, Kolvereid 225

Klasse 3: 1. Eivind Vågø, Namdalseid og Lyngen 241, 2. Roar Pettersen, Vikna 232, 3. Georg Johansen, Kolvereid 231, 4. Eirik Sørgård, Vikna 222, 5. Knut Arne Almås, Høylandet 218, 6. Einar Bredesen, Kolvereid 217, 7. Olav Kalvik, Vikna 120

Klasse 4: 1. Atle Bergin, Overhalla 242, 2. Morten Eriksen, Mosjøen 238, 3. Hilmar Johansen, Nesna 237, 4. Nils Kristian Johansen, Nesna 235, 5. Tor Helge Olsen, Overhalla 234, 6. Nils J. Johansen, Nesna 233, 7. Anne Britt Sollie Fladvad, Nordre Skage 231, 8. Terje Røstad, Fagervika 230, 9. Frank Runar Gansmo, Malvik 225, 10. Snorre Rolandsen, Kolvereid 223, 11. Ottar Bratland, Vikna 218

Klasse 5: 1. Hans Bakken, Nordre Skage 246, 2. Joakim Bangstad, Indre Bindal 245, 3. Simon Anfeldt Røstad, Fagervika 243, 4. Ove Andre Sæternes, Nordre Skage 242, 5. Maren Galguften Lunsæter, Tromsø 242, 6. Knut Olav Olsen, Skarpskytten 241, 7. Audun Fiskum, Harran 240, 8. Audun Risvik, Overhalla 239, 9. Jo Inge Fladvad, Nordre Skage 238, 10. Kari Sofie Brøndbo Fiskum, Harran 236, 11. Rolf Eldstad, Overhalla 236, 12. Tor Bertil Risvik, Overhalla 232

Klasse V55: 1. Børge E. Lysfjord, Gutvik 242, 2. Karl Brøndbo, Høylandet 241, 3. Arve Lund, Kolvereid 240, 4. Steinar Aufles, Mosjøen 238, 5. Roger Larsen, Otterøy 234, 6. Else Restad, Kolvereid 230, 7. Are Mareno Skar, Unkervatn 211

Klasse NU: 1. Andreas Fiskum, Harran 227, 2. Erik Andreas S. Fladvad, Nordre Skage 238, 2. Even Johannes S. Fladvad, Nordre Skage 247, 4. Vilde Malm Vågø, Namdalseid og Lyngen 199

Klasse R: 1. Andreas Risvik, Overhalla 239, 2. Martin Langvik, Kolvereid 239, 3. Hege Marie Rosenvinge, Kolvereid 238, 4. Linnea Solum Bakken, Nordre Skage 237

Klasse ER: 1. Dina Bratland, Vikna 250, 2. Elise Solum Bakken, Nordre Skage 249, 3. Mats Hjartland, Fagervika 246, 4. Marius Edvardsen, Kolvereid 244, 5. Edla Fiskum, Harran 233, 6. Anne Marie Anzjøn, Namdalseid og Lyngen 231, 7. Thea Alice Brøndbo, Harran 226

Klasse J: 1. Stian Mosand Hanssen, Klæbu 242, 2. Svein Iver Anzjøn, Namdalseid og Lyngen 237, 3. Marte Risvik, Overhalla 236, 4. Inga Irene Brøndbo, Harran 226

Klasse V65: 1. Birger Risvik, Overhalla 250, 2. John Gansmo, Jøa 250, 3. Harald H Valø, Vikna 250, 4. Magne Andreas Råum, Meihatten 249, 5. Torfinn Hoff, Hattfjelldal 249, 6. Arve Bergum, Jøa 249, 7. Lars Otto Okstad, Høylandet 249, 8. Rolf Martin Ness, Lierne 248, 9. Erling Aagård, Lierne 248, 10. Trond Hyllnes, Vemundvik 248, 11. Kjell Oddbjørn Lien, Botnan 247, 12. Jan Tiller, Gutvik 247, 13. Tor Aune, Gutvik 247, 14. Halvor Solum, Nordre Skage 246, 15. Kolbjørn Bruun, Botnan 239

Klasse V73: 1. Tor Skomsvold, Vemundvik 250, 2. Harald Skjelbred, Steinkjer 250, 3. Trygve Haug, Vikna 249, 3. Gudmund Røsdal, Mosjøen 249, 5. Gunnar Bjørhusdal, Namsskogan 246, 6. Herold Settnøy, Vikna 246, 7. Lorents i Sklet, Grong 246, 8. Trond Brennhaug, Grane 245, 9. Terje Seem, Grong 245, 10. Edmund Petter Eriksen, Mosjøen 242, 11. Ragnar K Garstad, Vikna 240.

Bindalstevnet 2017 15.-16. juli

Mesterskap

Klasse 3-5: 1. Simon Anfeldt Røstad, Fagervika 345, 2. Hans Bakken, Nordre Skage 344, 3. Audun Fiskum, Harran 343, 4. Knut Olav Olsen, Skarpskytten 341, 5. Morten Eriksen, Mosjøen 340, 6. Joakim Bangstad, Indre Bindal 340, 7. Jo Inge Fladvad, Nordre Skage 336, 8. Audun Risvik, Overhalla 336, 9. Jøran Nordhuus, Brønnøysund 334, 10. Kari Sofie Fiskum, Harran 333, 11. Terje Røstad, Fagervika 332, 12. Eirik Sørgård, Vikna 330, 13. Rolf Eldstad, Overhalla 330, 14. Snorre Rolandsen, Kolvereid 327, 15. Hilmar Johansen, Nesna 325, 16. Tor Bertil Risvik, Overhalla 324, 17. Georg Hopsø Johansen, Kolvereid 323, 18. Knut Arne Almås, Høylandet 320, 19. Roar Pettersen, Vikna 315, 20. Ove Andre Sæternes, Nordre Skage 311, 21. Einar Bredesen, Kolvereid 310, 22. Tore Båtnes, Indre Bindal 297, 23. Nils Kristian Johansen, Nesna 234, 24. Nils Johan Johansen, Nesna 226.

V55: 1. Torfinn Govassli, Øvre Velfjord 341, 2. Karl Brøndbo, Høylandet 341, 3. Steinar Aufles, Mosjøen 340, 4. Børge E. Lysfjord, Gutvik 334, 5. Else Restad, Kolvereid 330, 6. Arve Lund, Kolvereid 324, 7. Are Mareno Skar, Unkervatn 316.

J, 16-17 år: 1. Svein Iver Anzjøn, Namdalseid og Lyngen 343, 2. Marte Risvik, Overhalla 340, 3. Inga Irene Brøndbo, Harran 325.

ER, 14-15 år: 1. Elise Solum Bakken, Nordre Skage 350, 2. Mats Hjartland, Fagervika 349, 3. Marius Edvardsen, Kolvereid 347, 4. Ingrid Eline Aas, Nordre Skage 346, 5. Dina Bratland, Vikna 343, 6. Anne Marie Anzjøn, Namdalseid og Lyngen 329, 7. Thea Alice Brøndbo, Harran 327, 8. Kristin Aune Mosling, Indre Bindal 323.

R, 11-13 år: 1. Hege Marie Rosenvinge, Kolvereid 332, 2. Linnea Solum Bakken, Nordre Skage 323, 3. Andreas Risvik, Overhalla 318, 4. Ingeborg Aune, Indre Bindal 295.

V65: 1. Magne Andreas Råum, Meihatten 350, 2. Birger Risvik, Overhalla 350, 3. Halvor Solum, Nordre Skage 349, 4. Harald Valø, Vikna 349, 5. Lars Nordhuus, Brønnøysund 347, 6. Lars Otto Okstad, Høylandet 345, 7. Torfinn Hoff, Hattfjelldal 344, 8. Rolf Martin Ness, Lierne 343, 9. Tor Aune, Gutvik 341, 10. Jan Tiller, Gutvik 341.

V73: 1. Tor Skomsvold, Vemundvik 350, 2. Edmund Petter Eriksen, Mosjøen 343, 3. Ragnar Kirkeby-Garstad, Vikna 343, 4. Trygve Haug, Vikna 340, 5. Lorents I Sklet, Grong 338, 6. Herold Settnøy, Vikna 331.

Klasse 2: 1. Jim Arne Vikestad, Melbo 337, 2. Kåre Edvardsen, Kolvereid 335, 3. Trygve Bratland, Vikna 333, 4. John Arne Edvardsen, Kolvereid 314.

EJ, 18 år: 1. Simen Bredesen, Kolvereid 342.

Hovedskyting

Klasse 5: 1. Simon Anfeldt Røstad, Fagervika 247, 2. Audun Fiskum, Harran 245, 3. Hans Bakken, Nordre Skage 245, 4. Knut Olav Olsen, Skarpskytten 241, 5. Jøran Nordhuus, Brønnøysund 240, 6. Jo Inge Fladvad, Nordre Skage 240, 7. Joakim Bangstad, Indre Bindal 240, 8. Ove Andre Sæternes, Nordre Skage 237, 9. Kari Sofie Fiskum, Harran 237, 10. Audun Risvik, Overhalla 237, 11. Rolf Eldstad, Overhalla 234, 12. Tor Bertil Risvik, Overhalla 227.

Klasse 4: 1. Morten Eriksen, Mosjøen 242, 2. Terje Røstad, Fagervika 237, 3. Hilmar Johansen, Nesna 235, 4. Nils Kristian Johansen, Nesna 234, 5. Snorre Rolandsen, Kolvereid 232, 6. Nils Johan Johansen, Nesna 226.

Klasse 3: 1. Eirik Sørgård, Vikna 233, 2. Georg Hopsø Johansen, Kolvereid 230, 3. Knut Arne Almås, Høylandet 223, 4. Roar Pettersen, Vikna 222, 5. Tore Båtnes, Indre Bindal 221, 6. Einar Bredesen, Kolvereid 218.

Klasse 2: 1. Jim Arne Vikestad, Melbo 241, 2. Kåre Edvardsen, Kolvereid 238, 3. Trygve Bratland, Vikna 238, 4. John Arne Edvardsen, Kolvereid 221.

Klasse 1: 1. Stig Nygård, Indre Bindal 238.

V55: 1. Torfinn Govassli, Øvre Velfjord 243, 2. Steinar Aufles, Mosjøen 242, 3. Karl Brøndbo, Høylandet 242, 4. Børge E. Lysfjord, Gutvik 239, 5. Else Restad, Kolvereid 235, 6. Arve Lund, Kolvereid 230, 7. Are Mareno Skar, Unkervatn 226.

J, 16-17 år: 1. Svein Iver Anzjøn, Namdalseid og Lyngen 243, 2. Marte Risvik, Overhalla 241, 3. Inga Irene Brøndbo, Harran 230.

ER, 14-15 år: 1. Elise Solum Bakken, Nordre Skage 250, 2. Mats Hjartland, Fagervika 250, 3. Marius Edvardsen, Kolvereid 248, 4. Ingrid Eline Aas, Nordre Skage 248, 5. Dina Bratland, Vikna 246, 6. Anne Marie Anzjøn, Namdalseid og Lyngen 234, 7. Kristin Aune Mosling, Indre Bindal 233, 8. Thea Alice Brøndbo, Harran 233.

R, 11-13 år: 1. Hege Marie Rosenvinge, Kolvereid 235, 2. Andreas Risvik, Overhalla 231, 3. Linnea Solum Bakken, Nordre Skage 230, 4. Ingeborg Aune, Indre Bindal 204.

NU, -15 år: 1. Erik Andreas S. Fladvad, Nordre Skage , 1. Even Johannes S. Fladvad, Nordre Skage .

V65: 1. Birger Risvik, Overhalla 250, 1. Magne Andreas Råum, Meihatten 250, 1. Halvor Solum, Nordre Skage 250, 4. Lars Nordhuus, Brønnøysund 250, 5. Harald Valø, Vikna 249, 6. Lars Otto Okstad, Høylandet 248, 7. Torfinn Hoff, Hattfjelldal 246, 8. Rolf Martin Ness, Lierne 245, 9. Jan Tiller, Gutvik 245, 10. Tor Aune, Gutvik 244.

V73: 1. Tor Skomsvold, Vemundvik 250, 2. Edmund Petter Eriksen, Mosjøen 247, 3. Trygve Haug, Vikna 245, 4. Ragnar Kirkeby-Garstad, Vikna 245, 5. Herold Settnøy, Vikna 241, 6. Lorents I Sklet, Grong 238.

EJ, 18 år: 1. Simen Bredesen, Kolvereid 243.

NV, 16+ år: 1. Jule Lindsetmo Pettersen, Indre Bindal 241.