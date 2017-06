Premier League-klubb kommer til Sømna

De tre siste årene har Stoke City turnert Distrikts-Norge med fotballskole for barn. Premier League-klubben ønsker å danne en større fanskare og ser muligheten for et godt supportermiljø i Norge. Neste uke er det Sømna som får celebert besøk fra den engelske toppklubben.

- Jeg tror det blir stas for deltakerne. Det er representantene fra Stoke City som har kontroll på treningene, jeg vet egentlig ikke så mye om hva det sportslige opplegget inneholder. Det blir spennende å se hva de finner på, sier leder og trener i Sømna fotball, Simen Garaas.

Tipset av lokal fan

Fotballskolen fant veien til Helgeland gjennom en lokal Stoke-fan.

- Det var en utflyttet sømnaværing som holder med Stoke City som fikk fotballskolen til Sømna. Vi har allerede registrert 35 påmeldte, men vi håper flere fra regionen melder seg på, sier Garaas.

Høy kompetanse

Barna som deltar på fotballskolen i Sømna kan forvente høy kvalitet på treningene. Stoke sender svært kvalifiserte trenere.

- Stoke Citys fotballakademi er kjent for å være et av de beste i England. Store penger blir brukt på å kunne få flere egenproduserte spillere i årene fremover. Det er topputdannede trenere på alle nivåer og de trenerne som kommer til Sømna er trener som trener de samme aldersklassene i Stoke. Sjefstrener Ashley Harding har med seg Aaron Duce og James Cliff. Endel fotballskoler med navn på andre engelske klubber har med gamle spillere som trenere, men Stoke satser heller på topputdannede trenere, skriver kontakt for Stoke Fotballskoler i Norge Thor Helge Bergan i en e-post til BA.

Kan få treningsopphold

Bergan mener fotballskolene i Norge har høy prioritet i Premier League-klubben.

- Stoke har en langsiktig satsning på å gjøre klubben kjent, få flere nye unge fans og finne unge talenter i utlandet. Det er også gunstig å få brukt trenerstaben i tider av året det er roligere i England. Deltagerne på leiren kan få tilbud om å komme og trene i Stoke hvis de viser stort talent, skriver Bergan.