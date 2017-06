BILs J14 kan nå a-sluttspill i Skandia Cup

BIL J14 deltar denne uken på den tradisjonsrike turneringen. I gruppespillet havnet de i en tøff gruppe, med Trond, Strindheim og Ranheim, som alle er førstedivisjonslag i Trøndelag.

Slo serieleder

Men BIL-jentene åpnet mandag turneringen med å slå Trond, serieleder i Trøndelag, med 2-1.

- Jentene var veldig på. Trond starter best i 1 omgang, uten å komme til noen store sjanser. Etter 12 minutter scorer Trond, etter at vi prøver å spille oss ut fra forsvaret. Vi blir noen ganger straffet, men ønsker å prøve å spille oss ut. Til pause står det 1-1. I 2 omgang er Brønnøysund klart best, og det er fult fortjent når Klara Figureido lader kanonen å blåser inn 1-1 etter 26 min. Vi fortsetter å presse, og 2 minutter før slutt får Lotte Kolsvik supertreff, og nok et langskudd går inn, kommenterer trener Roger Haugen.

Ranheim på onsdag

Tirsdag møtte laget Strindheim, og da ble det 4-1-tap.

- Forholdsvis jevn kamp, men Strindheim hakket mer på enn oss i dag. De tar ledelsen 1- og 2-0 før vi scorer på corner ved Klara Figureido. Etter dette er vi igjen gode, men så kommer 3-1 5 minutter før slutt. På slutten satser vi, og da skjer det som ofte skjer, i stedet for 3-2...så kommer 4-1, forteller Haugen, som framhever keeper Ella Orviks innsats, med flere gode redninger.

Nå blir onsdagens møte med Ranheim avgjørennde.

- Slår vi Ranheim i morgen, så blir det a-sluttspill, som vi har som mål. Uavgjort kan holde, men da må Strindheim slå Trond. Blir det ikke a-sluttspill, så blir det uansett b-sluttspill, sier Roger Haugen.