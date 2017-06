Begge lagene er helt ubeseiret på Kippermoen

– Brønnøysund jenter 12 stilte med to lag i Kippermoen cup, BIL Spurs og BIL Gunners. Begge lag gikk ubeseiret gjennom turneringen. Begge lag vant 3 kamper og spilte en uavgjort, forteller Per Egil Jensen, som er trener for BILs jenter 12.

Og resultatene snakker for seg selv, det ble mange mål til de blåkledde:

BIL Spurs:

BIL Spurs – Finneid 2-2

BIL Spurs – Hållingen 9-0

BIL Spurs – Grong 2 5-2

BIL Spurs – Sandnessjøen Blå 2-0

BIL Gunners:

BIL Gunners – Fauske Sprint 8-3

BIL Gunners – Bangsund 4-4

BIL Gunners – Hunstad 2 9-0

BIL Gunners – Sandnessjøen Rød 6-0