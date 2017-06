Bodø/Glimt lå under 0-2 til pause, og Ulrik bommet på straffe da stillingen sto 0-1.

Glimt klarte å redusere til 1-2 etter pause, men så økte Strømmen ledelsen til 1-3.

Så reduserte Ulrik til 2-3 ni minutter før slutt, og innbytter Joachim Osvold utlignet ett minutt på overtid til 3-3.

Så gikk det fort, og Ulrik satte inn 4-3 like etter.

Det er derfor ikke til å undres over at BodøNu oppsummerer kampen med en ørliten hyllest til brønnøygutten, «Salte ta - for en snuoperasjon!».

Bodø/Glimt hyller Ulrik Saltnes Glimt gikk til ekstraomganger med uavgjort. Så sparket Ulrik Saltnes dem opp i ledelsen.

Også Glimt sendte litt kjærlighet til kveldens matchvinner på sin facebook-side: