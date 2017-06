Mange lokale klasseseiere i Alstahaug maraton

Alstahaug maraton er en løpsfest for ung og gammel med flere distanser. Rolv-Jørgen Bredesen fra Sømna IL var en av 20 deltakere på hel maraton. Kommunelegen vant klasse 40-44 år med tiden 3.19,38, og kom på andreplass sammenlagt.

Dobbeltseier på halvmaraton

På halve distansen var to Sømna-løpere raskest av samtlige. Lasse Blom (23-34 år) vant med tiden 1.11,47, foran Kjell Arne Trælnes (35-39 år)1.16,02.

Bjørn Arve Bønå fra BIL vant klasse på 40-44 år 1.33,21. Steinar Westerberg sikret klasseseeier i 45-49 da han løp inn til 1.28,47.

Daglig leder for Mosheim sag, Jonny Nyheim, vant klasse 55-59 år med tiden 1.47,27. Heidi Hansen fra Vega løp inn til 2.04,54 som eneste deltaker i damenes klasse 55-59 år. Og i klasse 70-74 år løp Bjørnar Torgersen fra Sport Torghatten IL inn til seier på imponerende 1.50,06.

På Hårekmila viste BILs Lisen Brønmo Næss 13 konkurrenter ryggen i 16/17-årsklassen og vant på 51.31. Klubbkamerat Eirik Johansen vant 17/18-årsklassen mot tre gutter på 35.33

I veteranklassene kom Sømna-seier nummer, fire, fem og seks for dagen. Gunnar Thrana løp på 38.25 og vant i 50-54-klassen. Ragnhild Solli vant 55-59-klasssen på 48.29 og i samme klasse for herrer seiret Roy Arne Saltnes med 45.59.

Pallplasser

Det ble også flere topp-treplasseringer på lokale løpere.

På haøvmaraton ble Anita Rosland, BIL, nummer to i klasse 45-49 år 1.54,38. 3. Andreas Berg løp inn til tredjeplass i 35-39-klassen med 1.49,07.

I Hårekmila løp Martin Johansen, BIL, på 49.12 og kom på tredjeplass i 16/17-årsklassen. Sivert Vevelstad ble nummer toi 20-22-årsklassen med 42.20. Andreplass ble det også på Torsdagsklubbens Christina Berg Orvik i klasse 35-39 med 47.01. I samme klasse for herrer kom Michal Motyka på tredjeplass med 45.04.



Hel maraton

Hel 18-19 K

1. Melissa Leer, Idrettsfag MVS 5:48:38

Hel 18-19 M

1. Håkon Bendik Pedersen, Idrettsfag MVS 3:48:13

2. Sondre Skipnes, Idrettsfag MVS 5:04:45

Hel 23-34 M

1. Emil Sorsell. Storforshei IF. 2:49:15

2. Christian Wiik, Leirfjord IBK 3:46:00

3. Muzi Valdal Myeza 3:54:34

4. Trond Vegard Kaspersen 4:07:30

Hel 35-39 K

1. Ingvild Gabrielsen, Tverlandet IL 3:42:04

Hel 35-39 M

1. Thomas Johansen 3:44:06

Hel 40-44 K

1. Karin Kjensli, Kjærstad IL 3:30:53

Hel 40-44 M

1. Rolv-Jørgen Bredesen, Sømna IL 3:19:38

2. Ronny Larsen 3:55:18

Hel 45-49 M

1. Vegar Sjøvoll, S.sjøen VGS 3:58:04

Hel 55-59 M

1. Knut Nilsen, Olderskog IL 3:20:10

Hel 60-64 M

1. Jan-Helge Balto, Sirbmá - Sirma IL 3:21:45

2. Eiolf Eivindsen, Alcoa 3:23:48

Halv maraton

Halv 16-17 K

1. Malin T. Abrahamsen, Idrettsfag MVS 2:21:25

Halv 18-19 K

1. Pernille Festvåg 1:57:59

2. Hanna Eidem 2:07:35

3. Sara Berget, Idrettsfag MVS 2:21:18

Halv 20-22 M

1. Tomas Ainasoja 1:39:48

2. Sigurd Åsland Sørensen 1:43:13

Halv 23-34 K

1. Ida Gudbrandsen 2:00:18

2. Iuliia Vermeulen 2:06:12

3. Vivian Moe Sundset 2:06:37

Halv 23-34 M

1. Lasse Blom, Sømna IL 1:11:47

2. Vegard Åsland Sørensen 1:27:11

3. Eivind Jarl Hansen, Utskarpen 1:50:24

4. Morten Mjåvatn, Ømmervatn skl. 2:02:41

5. Patrick Solvang. Haaland AS. 2:05:37

6. Rikard Eide. Tjøtta il. 2:12:55

6. Ludvik Eide. Tjøtta il. 2:12:55

8. Ruben Edvardsen 2:28:20

Halv 35-39 M

1. Kjell Arne Trælnes, Sømna IL 1:16:02

2. Stefan Winterhoff, LG Bad Soden/Sulzbach/Neue. 1:33:27

3. Andreas Berg 1:49:07

4. Petter Søreng, Team Blåvegen 2:00:33

5. Odd Lysfjord 2:05:23

6. Kenneth Johan Gabrielsen, Optimogården 2:31:17

Halv 40-44 K

1. Bodil Berntsen. Frisk 31:56:35

2. Ingrid Bredesen Hangaas, Helse Nord RHF 2:04:29

3. Lise Olderskog 2:21:06

4. Gina Kjellsdatter Kaspersen 2:30:11

Halv 40-44 M

1. Bjørn Arve Bønå, Brønnøysund IL 1:33:21

2. Trond Waage, Stålkameratene 1:42:48

3. Tore Hansen, Nesna IL 2:01:57

Halv 45-49 K

1. Britt Ina Hals, Alstahaug kommune 1:45:55

2. Anita Rosland, Brønnøysund IL 1:54:38

Halv 45-49 M

1. Steinar Westerberg, Sømna IL 1:28:47

2. Czeslaw Szura, LinjePartner Running Team 1:46:45

3. Arnt-Inge Olsen 1:54:48

4. Kenneth Åsland 1:55:01

5. Ørjan Th. Rosvold 2:03:48

6. Morten Andre Romslo, Idrettsfag MVS 2:26:57

7. Kenneth Rasmussen, Marine Harvest 2:40:29

Halv 50-54 K

1. Marit Klaussen, Mosjøen IL Ski 1:53:04

2. Brita Røli, Løpeklubben Mosjøen 2:02:13

3. Anna Dalen, ISS Facility Services 2:10:12

4. Berit Grønbech, Idrettsfag MVS 2:15:06

Halv 50-54 M

1. Robin Eivik, Skånland sportsklubb 1:43:00

Halv 55-59 K

1. Hanssen Heidi, Vega 2:04:54

Halv 55-59 M

1. Jonny Nyheim, BYGGTORGET 1:47:27

2. Magne Damsgård, Red Vine Runners 2:05:14

Halv 60-64 K

1. Kari Anne Halsen 2:16:44

Halv 70-74 M

1. Bjørnar Torgersen, Sport Torghatten 1:50:06

2. Otto Simskar, Grane IL 1:51:44

Hårekmila

Mila 12-13 K

1. Emilija Kibalcica, Tjøtta oppvekstsenter 53:38

Mila 12-13 M

1. Nikolai Edvardsen, Tjøtta oppvekstsenter 1:12:31

Mila 14-15 M

1. Birk Fjellheim, Bossmo/Ytteren 42:49

2. Trym Gjerstad, Mosjøen IL Ski 43:48

3. Sigurd Nilsen, Bossmo/Ytteren 43:49

4. Håvard Aarthun. Åga il. 44:04

5. Morten Hjørnerød, Mosjøen IL Ski 44:47

6. Bismillah Yosuf, Tjøtta oppvekstsenter 47:19

7. Ali Mohammadi, Tjøtta oppvekstsenter 47:40

8. Aman Hussaini, Tjøtta oppvekstsenter 49:13

9. Arthur Andersen, Bakken Bruk 52:34

10. Eivind Vold Hansen, Tjøtta oppvekstsenter 54:42

11. Eirik Fjelddahl Hagen, Bossmo/Ytteren 55:51

12. Jonas Østvann. Båsmo & Ytteren. 57:58

13. Sander Kålvik Kristiansen. Sil. 1:01:40

14. Mattias Lukkassen, Tjøtta oppvekstsenter 1:05:48

Mila 16-17 K

1. Lisen Brønmo Næss, Brønnøysund IL 51:31

2. Marthe Westvik, Idrettsfag MVS 59:53

3. Malin Valla Villmones, Idrettsfag MVS 1:00:08

4. Erica Bjørhusdal Wangsvik, Idrettsfag MVS 1:00:15

5. Maren Strømstad, Idrettsfag MVS 1:01:23

6. Mathilde Vatnan, Idrettsfag MVS 1:03:45

7. Sofie Alma Almås Simonsen, Idrettsfag MVS 1:05:01

8. Emma Johnsen, Idrettsfag MVS 1:06:04

9. Maja Engdal, Idrettsfag MVS 1:07:52

10. Synne Holmen, Idrettsfag MVS 1:21:57

10. Emma Tokle, Idrettsfag MVS 1:21:57

12. Elise Granhaug, Idrettsfag MVS 1:30:16

13. Maren Jacobsen, Idrettsfag MVS 1:32:00

14. Charlotte Hanssen, Idrettsfag MVS 1:32:01

Mila 16-17 M

1. Håkon Romstad Jacobsen, Mosjøen IL Ski 41:20

2. Robert Jægtvik Aas, Alstahaug Idrettslag 43:01

3. Martin Johansen, Brønnøysund IIL 49:12

Mila 18-19 K

1. Marthe Kråkstad Johansen. Bossmo & Ytteren IL. 43:13

2. Amalie Tokle, Idrettsfag MVS 48:37

3. Caroline Aune, Idrettsfag MVS 51:15

4. Julia Strikwerda 51:34

5. Solveig Brennhaug Lund, Idrettsfag MVS 55:21

6. Amalia Aufles, Idrettsfag MVS 56:05

7. Mari Vold Hansen. Tjøtta il. 1:02:40

8. Tonje Stålsett Nes, Idrettsfag MVS 1:06:37

9. Ingvild Flatøy Næstby, Tjøtta idrettslag 1:07:27

10. Trude Tverå, Idrettsfag MVS 1:10:06

11. Ebba Kvitnes, Idrettsfag MVS 1:13:25

12. Vendelin Sandnes, Idrettsfag MVS 1:30:09

Mila 18-19 M

1. Eirik Johansen. Brønnøy IL. 35:33

2. Ola Berge, Olderskog IL 40:54

3. Ivar Tverå, Meråker vid.skole 43:45

4. Håkon Fjærli, Idrettsfag MVS 48:27

Mila 20-22 K

1. Amalie Kvandal, Leirfjord IL 40:07

2. Ida Amanda Henriksen 1:15:01

Mila 20-22 M

1. Stian Mikalsen, Idrettsfag MVS 42:19

2. Sivert Vevelstad, Marine Harvest 42:20

3. Ole-Kristian Kaspersen, Mo Orienteringsklubb 48:24

4. Frithjof Leirvik, Marine Harvest 1:08:57

5. Kristoffer Karlsen, Marine Harvest 1:10:03

Mila 23-34 K

1. Stine Bøe Karlsen 44:56

2. Tone Hanssen. Bossmo & Ytteren IL. 46:28

3. Helene Hatling 47:42

4. Maren Lunde Sæterstad 49:46

5. Pia Therese Forseng Olsen 51:18

6. Cecilie Utsumo, Arne Johansen & Co 52:49

7. Dina Larsen, Alstahaug kommune 54:07

8. Melizza Kaspersen, Alstahaug kommune 55:03

9. Signe Solheim, S.sjøen sykehus 57:17

10. Ingrid Storvoll. Il vega. 58:23

11. Kevin Udoto, Alstahaug kommune 1:00:08

12. Ingunn Stemland, Alstahaug kommune 1:00:16

13. Maria Ingebriktsen 1:02:04

14. Maren Lindseth Pettersen 1:02:32

15. Heidi Christin Johansen Vaags, Apollon Treningssenter 1:05:59

16. Inger Helene Meyer, Marine Harvest 1:09:33

17. Linda Grovassbakk 1:10:30

18. Linda Ratama, Marine Harvest 1:17:30

19. Ingeborg Kjærstad 1:20:51

20. Tor Borgan, Alstahaug kommune 1:31:32

Mila 23-34 M

1. Are Moe 38:47

2. Halvor Folstad Åkervik, Hattfjelldal IL 40:33

3. Ron Selnes, Bossmo/Ytteren 41:55

4. Mats Olsen 42:30

5. Lars Andersen 42:40

6. Peder Johnsen. Leirfjord IL. 45:48

7. Adrian Benjamin Olsen 47:29

8. Eskild Bang. Il vega. 48:24

9. Per-Håkon Dalen, Husmo gård 50:43

10. Kai Pedersen, Husmo gård 51:27

11. Christian Nyland 51:40

12. Lukas Larsson 52:52

13. Giedrius Matulevicius, Marine Harvest 54:47

14. Martin Bøkestad 55:02

15. Martin Kulseng 55:04

16. Robin Skogseth 56:03

17. Fredrik Høgstedt, Marine Harvest 1:01:11

18. Bendik Fjellberg, Marine Harvest 1:01:27

19. Ørjan Jensen 1:02:33

20. Morten Mathias Olsen, Husmo gård 1:03:32

21. Arnfinn Elstad, Marine Harvest 1:06:33

22. Viktor Savic, Marine Harvest 1:08:25

23. Erik Pedersen 1:09:00

24. Mats Hansen, Marine Harvest 1:09:02

25. Sven Magnus Steinvik, Marine Harvest 1:17:23

Mila 35-39 k

1. Henriette Tostrup Aas 46:06

2. Christina Berg Orvik, Torsdagsklubben 47:01

3. Maria Jakobsen, Marine Harvest 53:09

4. Liss Iren K. Larsen, Alstahaug kommune 56:22

5. Maria Breines Elsfjord 58:32

6. Renate Danielle Sørøy, Alstahaug kommune 1:01:03

7. May Helen Bakken 1:01:46

8. Lill-Monika Bastesen 1:08:39

9. Jovanka Bekric Kostic, Alstahaug kommune 1:10:37

10. Johanne Falch, Marine Harvest 1:24:32

11. Vera-Mari Berg Johansen, Alstahaug kommune 1:37:36

Mila 35-39 M

1. Morten Lenningsvik, Korgen IL 39:31

2. Stian Bohlin, Hammeren UL 42:20

3. Michal Motyka 45:04

4. Geir Harsvik 48:41

5. Kristian Olaisen. Hil. 49:46

6. Morten Klaussen. Mosjøen IL. 55:24

7. Marius Nilsen. Båsmo & Ytteren. 55:39

8. Kenneth Johansen, Bossmo & Ytteren. 1:00:09

9. Øystein Flatmo, Marine Harvest 1:00:29

Mila 40-44 K

1. Linda Schei, Alstahaug kommune 53:01

2. Kirsten Toft, Alstahaug kommune 53:39

4. Aino Olaisen, Lovund UIL 55:20

5. Helene Langmo 56:48

6. Vera Stenhaug, Mosjøen IL Ski 59:35

7. Janne Laksholm, IL Vega 1:06:26

8. Merete Bredesen Pedersen, Team Frisk 3 1:06:38

9. Heidi Fagerbach, Team Frisk 3 1:08:58

10. Ann-Iren Ruderaas, Alstahaug kommune 1:11:22

Mila 40-44 M

1. Torbjørn Larsen, Hattfjelldal IL 42:16

2. Jesper Andersen, Bossmo & Ytteren IL 43:20

3. Egil Fjellheim, Bossmo/Ytteren 46:25

4. Mads Lenes, Marine Harvest 52:53

5. Erik Wangsvik, Team Nava 54:17

6. Espen Rostad 54:18

7. Tommy Gjerstad, Mosjøen IL Ski 55:55

8. Lars Morten Meland 56:08

9. Odd Rikard Wik-Iversen, Marine Harvest 57:14

10. Geir Horsdal, Marine Harvest 1:00:26

11. Bård Anders Langø, Alstahaug kommune 1:01:06

12. Erlend Henriksen, Marine Harvest 1:26:24

Mila 45-49 K

1. Doris Kaspersen, Mo Orienteringsklubb 52:40

2. Merete Skjærvold 53:09

3. Heidi Jenssen, Idrettsfag MVS 58:13

4. Kjersti Flatøy Lindgaard 1:00:03

5. Heidi Kristine Sjonbotn, Utskarpen IL 1:01:39

6. Mona Pedersen. Frisk31:03:12

7. Siv Anne Almås Simonsen, Løpeklubben Mosjøen 1:03:58

8. Tone Holmen, Team Frisk 3 31:05:43

9. Eva Brandth, Apollon 1:06:48

10. Barbro Solvang, Alstahaug kommune 1:15:44

11. Heidi Pedersen, Team Frisk 3 31:15:53

12. Sissel Salhus, Sport Torghatten 1:23:04

13. Evy Beate Andersen, Alstahaug kommune 1:37:37

Mila 45-49 M

1. Kjetil Mathisen 42:03

2. Terje Jørgensen 42:41

3. Tom Snorre Leirvik, Marine Harvest 51:07

4. Børge Toft, Alstahaug kommune 55:54

5. Ronny Johansen, IL Vega 57:11

6. Kurt Ove Mikalsen, Team Frisk 3 59:36

7. Kenneth Aakerøy, Rævskørdalen IF 1:02:45

8. Tom Jøran Johansen, Marine Harvest 1:12:00

9. Jan Magne Berglund, Marine Harvest 1:12:30

Mila 50-54 M

1. Gunnar Thrana, Sømna IL 38:25

2. Geir-Arne Otting, Sandnessjøen videregående 42:25

3. Bouke Strikwerda 51:34

Mila 55-59 K

1. Ragnhild Solli, Sømna IL 48:29

2. Sigrun Hol 49:33

3. Kari Pedersen Dalen, Husmo gård 1:07:31

4. Airin Levang 1:08:03

Mila 55-59 M

1. Roy-Arne Saltnes, Sømna 45:59

2. Torstein Aasen, LLL 46:07

3. Asbjørn Edvardsen, Sandnessjøen idrettslag 51:22

4. Rune Heggedal. Korgen il. 51:59

5. Frank Torben Bless, Marine Harvest 55:36

6. Steinar Håkon Sjonbotn, Bolt construction 59:09

7. Jim Brasøygård, Marine Harvest 1:01:19

8. Bjørn Edvardsen 1:06:50

Mila 60-64 K

1. Unni Mathisen 1:11:50

Mila 60-64 M

1. Geir Rådmannsøy, Alstahaug kommune 50:48

2. Hårek Nilssen, Apollon Treningssenter 52:12

3. Jan Egil Løvli, Team Frisk 3 1:13:57

4. John Karstein Strøm, Marine Harvest 1:17:29

Mila 65-69 K

1. Dagrun Ruderaas, Tjøtta IL 1:14:06

Mila 65-69 M

1. Tor Inge Normann, Bodø & omegn IF 59:58

Mila 70-74 M

1. Ove Emil Pedersen, Frisk3 59:28

Mila 80-84 M

1. Aksel Nilssen, ValnesfjordIL 59:24

Mila 85-89 K

1. Bodil Laugsand Lillegaard 1:42:32