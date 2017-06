Sevald (14) tatt ut til talentleir med landslaget

Sevald Bøkestad Andreassen fra Vevelstad er tatt ut til Statoils talentleir i Porsgrunn. Her samles G16- og G15-landslagene, med hvert sitt skyggelandslag. I år skal G14-spillere for første gang være med. Det er tatt ut to G14-lag med de største talentene født første og andre halvår.

Sevald Bøkestad Andreassen, som spiller for BIL, er tatt ut på første halvår-laget, og skal delta på samlingen 26.-30. juni. Han regnes dermed som et av landets største talenter i G14-klassen. 45 spillere er tatt ut i G14-gruppen.

Andreassen deltok på landsdelssamling i månedsskiftet mars/april, og har åpenbart gjort sine ting bra der.

Fagansvarlig for landslagsskolen, Håkon Grøttland, har sendt følgende velkomstord til spillerne som er tatt ut.

"Gratulerer med uttak til Statoil Talentleir!

Nettopp du er tatt ut til samlingen fordi du anses som et av Norges største talenter i Norges største idrett. Vi har tro på at du har egenskaper som norsk fotball kan ha mye glede av i årene som kommer! Vær stolt av deg selv, og vær stolt av klubben din!

Vårt G17-landslag ble nettopp historiske, da vi for første gang hadde et lag med i U17-EM. Opplevelsen ga mersmak og vi har som mål å være med regelmessig i sluttspill fremover. Vi ser at vi utvikler unge spillere som er konkurransedyktige også på den internasjonale arenaen. Først og fremst fordi det har vært en rivende utvikling i det arbeidet som gjennomføres i toppklubbene våre, og også stadig flere utviklingsklubber.

Norges Fotballforbund har hatt et mangeårig og godt samarbeid med Statoil. Gjennom deres Morgendagens Helter-program har de bidratt til at fotballforbundet kan inspirere våre største talentergjennom «Statoil Talentleir». Statoil Talentleir utgjør øverste og siste steget i fotballforbundets spillerutviklingsmodell; «Landslagsskolen».

Leiren har opp igjennom årene hatt ulike formater og vi gjør nye grep i år. Trenerkurset vårt, UEFA A-lisens er ikke lenger en del av samlingen. Vi ønsker alt fokus på spillerutvikling og tilrettelegging av en kvalitetssamling for våre største talenter. Videre er for første gang 14-åringene på samme sted som 15- og 16-åringene. Her har vi tatt ut to tropper. En tropp for de født første halvår, og en tropp for de født siste halvår. Utover det har vi tatt ut to landslag og to skyggelandslag.

Lykke til med samlingen!"