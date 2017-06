Vidar fikk drømmetilbud i kickboxingens hjemland

Moe er i dag linjelærer for kickboxing og fitness på Skogn folkehøgskole.

Ifølge skolens nettside fikk han nylig en fristende forespørsel. Han reiser hvert år med elevene på studietur til verdenskjente Tiger Muay Thai i Phuket i Thailand, som er verdens største kampsport- og fitnesscamp.

Han fikk nylig en forespørsel fra en av Tigers representanter, med tilbud om jobb som kampsporttrener.

Skolen skriver at Moe har fått gode kontakter etter å ha besøkt dem flere ganger etter å ha startet linja på folkehøgskolen for åtte år siden, og har kontakt med Valentina Shevchenko, som er en kjent og suksessrik UFC-figher og stjerne.

Ifølge nettsiden sier Moe selv at det er en uvurderlig stor ære å bli spurt om å kunne jobbe for campen, men han velger å bli på folkehøgskolen.

– Jeg har ofret og jobbet såpass mye for å bygge opp min egen linje her på skolen, og den betyr veldig mye for meg. Det er noe helt spesielt å få være lærer på folkehøgskole og få drive med hobbyen sin, samt jobbe med ungdom. Miljøet på Skogn folkehøgskole er noe helt spesielt, så personlig har jeg vanskeligheter med å tro jeg kunne funnet en bedre arbeidsplass i Norge, sier han der.

Siden Moe startet linja har elevene hans satset, og notert seg totalt 25 nasjonale medaljer, flere NM-titler og gull i verdens største kickboxing-turnering, Irish Open, samt medaljer i Scandinavian open.#skofokickboxing

