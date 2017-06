Bil slo Fauske/Sprint på bortebane

BILs herrelag i fotball spilte bortekamp mot Fauske/Sprint i dag. Med seier kunne Fauske vært med og kjempet i toppen av 4. divisjon HESA, men bortelaget fra Brønnøysund ville det annerledes. BIL vant 2-4 i det som ble et innholdsrikt oppgjør.

Marius Heide Horn startet 6-målsoppgjøret ved å sette inn 0-1 etter 40 sekunder. Fauskes Emil Pettersen utlignet etter cirka 25 minutter.

Like før pause får BIL straffe, men Fauskes keeper redder. Lagene går til pause med 1-1.

Etter cirka et minutt av andreomgang er BIL tidlig ute med scoring igjen, denne gangen ved Henning Borgen Gladsø som setter inn 1-2.

Fauske får straffe et drøyt kvarter inn i andreomgang, men Tommy Horn redder.

Etter cirka 70 minutter scorer Espen Øverås og sender BIL opp i 1-3-ledelse.

Etter 84 minutter reduserer Fauske til 2-3, men Isak Helstad Amundsen kvitterer med 2-4, punkterer kampen og sikrer tre viktige poeng for bortelaget.

Trener Alexander Ediassen er naturlig nok godt fornøyd med resultatet i det han anså for å være den tøffeste bortekampen i år.

- Jeg tror ikke Fauske hadde forventet dette. Vi jobber som et lag og er med i duellspillet. Vi har god kontroll defensivt og er giftige fremover. Midtbanen jobber seriøst godt. Adrian Sandvik, Fredrik Salhus og Isak Helstad Amundsen gjør en seriøst god jobb på midten, og Tommy Horn er veldig god i feltarbeidet, oppsummerer han.

Ediassen har registrert høyere intensitet på trening etter Åga-kampen, og er fornøyd også med utviklingen i BILs unge mannskap.

- Det skal ikke mer til for vi er et veldig bra fotballag individuelt, og når vi tillegg gjør jobben og jobber for hverandre da blir det bra, sier treneren.

Neste helg har BIL to bortekamper i Bodø mot Junkeren og Innstrandens. Bortelaget satser på 6 poeng.

- Vi går alltid ut for å vinne uansett, og på vår måte. Vår måte er å spille oss ut bakfra, bearbeide med tempo og få flyttet laget høyt. Av og til blir det litt vanskelig, men vi må prøve. Å spille veldig direkte er passer ikke våre spillere, sier Ediassen.

BIL har ni poeng etter sju kamper og ligger med det på femteplass. Fauske/Sprint ligger på tredje med 13 poeng etter 7 kamper.