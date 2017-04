Vilde Evensen og Levanger håndballklubb har kjempet i bunnen av 1. divisjon i år. Men nå er plassen berget. Trønder-Avisa skriver at hjemmeseieren 25-19 over Flint Tønsberg gjør at laget endte på en sjuendeplass, som er tre plasser over nedrykksstreken.

Vilde Evesen fra Sømna var Levangers toppscorer mot vestfoldingene. Hun scoret sju mål.