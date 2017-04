Under Møbelringencup i håndball i Sandnessjøen er BIL sterkt representert med fem lag. G14 vant puljen sin lørdag hvor de slo Sandnessjøen 10-5, og Lånke. I dag klokka 12.00 spiller de bronsefinale mot Lånke. Den vant guttelaget overlegent 13-5.

- Trenerne er så stolte og glad for å se at de får uttelling for all den harde jobben de legger ned på trening uke etter uke, sier trener Benedicte Sørli.