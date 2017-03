Vibeke Skofterud: – Har aldri vært så imponert over Therese som nå

Opprinnelig skulle det bli skilek for Hilstad ILs barn og unge onsdag ettermiddag, men snømangelen satte en stopper for det. I stedet blir det et opplegg inne i hallen på Gimle.

– Jeg syns det frister mer å gå inn akkurat nå, ler Vibeke Skofterud.

– Gøy å leke

BAnett møter henne på Milano i Brønnøysund, der hun skal ta en matbit sammen med Geir Lien fra Hilstad IL.

Den olympiske mesteren fra 4x5 kilometer stafett under OL i Vancouver har 16 år på landslaget bak seg, for ikke å snakke om to VM-gull.

Hun ser frem til å møte ungdommen i Velfjord.

– Det er gøy å leke litt, og å møte ungdommen. Vi skal vise dem litt av det vi gjør på landslaget, sier Skofterud.

Skal lære bort landslagsteknikker

De begynner med en times trening i hallen.

– Vi skal kjøre samme oppvarming som vi bruker før styrkestrening, det er enkle øvelser, og ikke så fancy. Man gjør mye det samme om man er fjorden eller førti, forteller hun.

Etter det skal Hilstads egne fotballtrenere ta over, og Skofterud blir med på å spille fotball.

Ser frem til foredrag

– Vi skal også koble det til ski, men dette er bare et pluss vi har fått til. Det vi har hentet inn henne for er foredraget, sier Geir Lien.

Foredraget heter «Vinnerhjerter», og handler om hennes egen bakgrunn og historie.

– Jeg slo gjennom tidlig, noe som var atypisk på den tiden. Så gikk jeg på en personlig smell, og var ute i fem-seks år, forteller hun.

Kom sterkere tilbake

Så kom hun tilbake, helt i verdenstoppen.

– Jeg kom sterkt tilbake, og ble så god som jeg aldri har vært før. Jeg så viktigheten av å bruke lagvenninner og hjelpeapparat. Det er det samme i bedrifter, det er viktig å kjenne hverandre. Det vi klarte var å skape enere av ti i stedet for tre, sier hun.

I stedet for å ha tre-fire veldig gode løpere var norske løpere en periode helt dominerende.

– Den dominansen var et resultat av at vi knakk lagkoden, vi var individualister, men lagarbeid var suksessoppfordringen, sier hun.

Imponert over Therese Johaug

En av lagvenninnene er Therese Johaug, som hun vant stafettgull med i OL, og i VM. Hun synes situasjonen venninnen er i er trist.

– Therese er en veldig nær venninne av meg, og dette er bare kjempetrist. Det er åpenbart en gedigen tabbe som har oppstått, og jeg syns sinnsykt synd på Therese som står oppi dette helvetet, sier hun.

Hun beundrer Johaug.

– Jeg har aldri vært så imponert over Therese som nå.