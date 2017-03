Sevald er tatt ut til landsdelssamling

Sevald Bøkestad Andreassen (13) fra Vevelstad er tatt ut til "Statoil landsdelssamling for G14 og 15" i Sarpsborg 30. mars – 2. april.

Uttaket er gjort av Norges Fotballforbunds talentsjef Håkon Grøttland, som er fagansvarlig for landslagsskolen.

- Nettopp du er tatt ut fordi du ansees som en av de mest lovende spillerne i ditt alderskull, skriver Grøttland i innkallingsbrevet.

– Det er artig å bli tatt ut, og jeg håper det blir en fin helg hvor jeg får testet meg mot de beste spillerne i landet, sier Sevald, som fyller 14 år samme dag som samlingen starter.

Imponerte på kretslagsturnering

Vevelstadværingen som nå spiller for BIL imponerte på Nordlands lag i kretsturneringen for Nord-Norge, og er den eneste 2003-modellen fra vårt fylke som er tatt ut. Han er i utgangspunktet midtbanespiler, men spilte back i Bardufoss. Spillerutvikler for Nordland Torkild Veraas var blant laglederne som nominerte ham.

- Sevald har den unike kvaliteten med god ferdighet, kombinert med høyt tempo i det han foretar seg med ballen. Det gjør ham god én mot én både offensivt og defensivt. Så har han litt utfordringer taktisk, men det vil forhåpentligvis bedre seg med denne type erfaring og økte utfordringer i BIL. Det er sterkt å komme fra en liten klubb og inn blant de aller beste i landet. Honnør både til Vevelstad og han selv, sier Veraas, som er i trenerteamet for G15 i Sarpsborg.

BIL-trener Alexander Ediassen – som også er spillerutvikler i Nordland Fotballkrets – mener vevelstadværingen har mye av det som skal til for å nå langt.

– Han er en moden spiller for alderen, og har en intensitet i spillet sitt som er uvanlig. Uansett om det er på trening eller i kamp, så er det alltid hundre prosent, og det er for meg den desidert viktigste egenskapen og en forutsetning for en som ønsker å få ut potensialet sitt, sier Ediassen.

108 spillere fra hele landet

54 spillere født i 2002 og 54 spillere født 2003 er tatt ut. Begge aldersgruppene er delt inn i en nord- og en sør-avdeling.

Sevald er altså den eneste fra Nordland i 2003-troppen som trenes av Roar Wold, Vidar Johnsen, Pål Kjetil Walle, Sven M. Rui. I tillegg har landslagstrenerne Gunnar Halle og Erland Johnsen et overoppsyn med treningene.

Tre nordlendinger er tatt ut i 2002-troppen: Åga ILs Mads Fagerli Halsøy, Bodø/Glimt-spillerne Eskil Rønning Imøy og Petter Nilssen Einarson.

Hensikten med samlingen er tredelt, skriver Norges Fotballforbund.