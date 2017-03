BIL smadret Rørvik i første treningskamp

Lørdag møtte BIL Rørvik i årets første treningskamp. Siste kamp for BIL var i oktober, men resultatet var det lite å si på.

– Ballen gikk bra til tider, men Champions League-trofeet er fortsatt et stykke unna, oppsummerte lagkaptein Henning Borgen Gladsø (19) etter kampslutt til Bilfotball.no.

Første mål var signert BILs Andreas Solli fra tyve meter, mens Rørvik utlignet mot slutten av førsteomgang.

Minuttet senere økte BIL til1-2 med et mål fra Andreas Hansten, etter pasning fra Andreas Solli.

Bilfotball skriver at kampen var relativt jevn hva angår sjanser.

Andreomgang så fire mål, alle fra BILs side, og satt inn av Abdi Mustaf, Marius Horn, Tobias Korsgaten og Andreas Hansten.

Andreas Maximus Dahle debuterte som keeper, samtidig som han på grunn av administrative feil står oppført på Olderskog IL fortsatt. Han venter ifølge bilfotball på at laget skal rydde opp i interne papirer.

– Vi kjente at vi har hatt liten trening på stor bane. Ny formasjon gjorde det også litt vanskelig å finne rytmen, selv om det kom seg mot slutten av omgangen. Vi har mye mer å gå på både offensivt og defensivt. Andreomgangen derimot var meget bra. Spesielt unggutta som kom inn gjorde en kjempeinnsats, og vi kjørte over Rørvik med fine kombinasjoner og løp. Personlig kjente jeg at det var tungt i starten, men kom seg, spesielt etter hvilen da jeg spilte spiss med Joakim bak meg hvor vi fikk til et bra samspill, alt i alt en grei kamp til at det var vår aller første i år, fortalte BILs Espen Øverås (18) etter oppgjøret.