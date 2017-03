- Vi satser på at det blir Holmenkoll-stemning

BA-sprinten er en væravhengig mars-tradisjon. I år ligger forholdene til rette for skirenn i Storgata, dermed blir det skifest på lørdag. Tjalg er igjen med på laget, og sørger for god løype og kyndig arrangert renn.

Snø fra flyplassen

Storgata stenges fra Kred til Schrøders plass på fredag, og snø kjøres inn fra flyplassen. Skirennet gjennomføres lørdag formiddag.

Ifølge sprintsjef Taiwo Karlsen hos Brønnøysunds Avis blir det renn i tre barneklasser, samt to konkurranseklasser for herrer og damer. Karlsen er glad for å ha proffene i Tjalgs skigruppe med på laget.

—De gjør en fantastisk jobb med løyper. Vi har også Ødegaard anlegg og Brønnøy kommune som stiller velvillig opp med inn- og utkjøring av snø. Dette setter vi veldig stor pris på, sier Karlsen.

Det er meldt høvelig kaldt og fint vær.

—Vi satser på Holmenkoll-stemning i Storgata, sier Karlsen.

Forhåndspåmelding

Påmeldingsskjemaet er nå klart på BAnett.

—Det er viktig at folk melder seg på. Startnummer hentes hos BA fram til fredag ettermiddag. Dersom det er noen som har behov for å melde seg på lørdag formiddag så vil det bli mulighet for det, men vi oppfordrer til forhåndspåmelding, sier Karlsen.

De yngste deltakerne kan vente seg en premie.

—Alle ungene får medaljer, og det blir også trukket premier på startnummer, sier Karlsen.