Pål Arne henter trener fra Glimt til landslaget

Pål Arne «Paco» Johansen henter tirsdag inn Jonas Ueland Kolstad fra Bodø/Glimt som ny keepertrener for landslaget G18 og G19.

Strålende keepertrener

– Jonas er en strålende keepertrener som blant annet jobbet med den islandske keeper-helten Hannes Halldorsson inn mot fjorårets EM-sluttspill. Jonas er keeperfaglig sterk, flink i møte både med keepere og forsvarsspillere og innovativ i måten han jobber på – i tillegg til at han er en kar som sprer smil og godt humør til alle som er rundt han. Det er helt strålende for oss at han har sagt ja til å være med i G18-teamet, sier Johansen til fotball.no.

Henter inn Enga-trener

Ifølge Glimt.no er Kolstad for tiden på La Manga med Glimts A-lag og har bare én keeper i troppen i tillegg til seg selv. Han arbeider derfor også hardt med å få en ny keeper på plass for Glimt-troppen. Den jobben skal kombineres med landslagsjobben, skriver de.

Han henter også inn Igor Aase fra Vålerenga, som skal være trener med ansvar for videoanalyse.

– Igor er en flott fyr som er god med mennesker. Han er alltid i modus for å utvikle både seg selv og de rundt seg, og jobber hardt for å få det til å skje. På G18 kommer han, som i Vålerenga, til å være aktiv på feltet når vi trener - og så blir videoanalyse før og etter. Han blir den i støtteapparatet som er nærmest spillerne i alder, og han kommer også til å jobbe tett på dem. Han er fotbalfaglig oppdatert, og kjenner den yngre generasjonen av spillere i Norge svært godt. Jeg er veldig glad for at Igor blir en del av vårt team, sier Johansen til fotball.no

Dette betyr at Johansens støtteapparat nå er klart.