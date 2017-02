Vilde ble toppscorer for Levanger

Vilde Evensen scoret seks mål da Levanger kjempet seg til et viktig poeng i bunnstriden av 1. divisjon søndag, skriver Trønder-Avisa.

Sømnajenta var sikkerheten selv fra straffemerket og satte inn kampens siste scoring til 26-26 borte mot Fjellhamar. Hun hadde 100 prosent uttelling på straffekastene og delte toppscorertittelen med Izabela Duda Hildrum.

Levanger rykket opp til 1. divisjon foran denne sesongen. Fire kamper for slutt kjemper rødrøyene for ny kontrakt. Vilde & Co. ligger på nedrykksplass og må trolig vinne minst to av de fire siste kampene for å berge plassen.