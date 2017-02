Skofterud avlyser

Den tidligere langrennsstjernen Vibeke Skofterud skulle vært gjest på kveldens årsmøte i Hilstad IL.

- Skofterud måtte dessverre avlyse, sier Geir Lien.

Avlysningen er sykdomsrelatert.

- Hun har fortsatt lyst til å komme, og en ny dato blir klar ganske snart, sier Lien.

Godt driftsår

2016 ble et godt driftsår for HIL.

- Inntektene fra danse week-ender og stang inn på søknader om støtte og tilskudd gjør at vi kan presentere et godt driftsresultat for 2016. Det foreligger kandidater til alle verv, så vi regner med at de ordinære årsmøtesakene går relativt raskt, Lien.

På programmet står også opprettelse av en ny undergruppe, to prosjekter skal presenteres og Sausfjellrennets framtid skal avgjøres.

I fjor bygde HIL en ny hytte på Hilstadfjellet. Det ble kjøpt eiendom der det ble anlagt en ny parkeringsplass til danse week-endene. Det frigjør grusbanen til dens rette formål; idrettsaktitet. Arbeidet med en såkalt friplass er i gang.

- Friplassen er et minifriidrettssstadion med løpebaner for 200 meter og 60 meter, samt aktivterer på «stadion» i midten, forteller Lien.

Hilstad er også i gang med et turstiprosjekt.

- Det skal gå en sti fra Persplassen og opp til Gimle, idrettsanleggene og skolen. Og en sløyfe er tenkt lagt rundt Krokvatnet. Vi har vært og sett på Svarthopen og synes det er genialt. Vi håper det får samme folkehelse-effekt med vårt prosjekt. Vi har fått laget en proff presentasjon, sier Lien.

Sausfjellrennet foreslås nedlagt.

- Vi har ikke en egnet trasé, så det foreligger et forslag om at Sausfjellrennet blir formelt nedlagt. Det kan bli opprettet et annet renn senere, sier Lien.

Satser på årsmøtet

Heder og ære hører også med på årsmøtet.

- Vi har ingen statutter om det, men påskjønner folk som har gjort en fortjenestefull innsats i året som gikk, sier Lien.

Hilstad IL har lagt seg i selen for at så mange som mulig skal komme på årsmøtet.

- Vi begynte å invitere en gjest i fjor for å få inspirasjon til videre aktivitet og satsing. I fjor var vi 40 oppmøtte, i år håper vi på enda flere. Vi ønsker å satse på et ordentlig årsmøte med servering av god mat. I kveld står viltgryte på menyen på klubbhuset, sier Lien.

En sterkt forsinket jubileumsmarkering står også på programmet.

- Vi har funnet et sølvfat med inskripsjonen "Til Sømna ILs 60-årsjubliem. Det skulle ha vært delt ut for 35 år siden. Vi har invitert en representant fra Sømna IL og får endelig gjort det i kveld, sier Geir Lien.