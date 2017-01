Brann ble for sterke

- Brann ble et bitte lite hakk for god for oss. Vi tapte 3-1, men hadde kampens flotteste scoring. Jeg hoppet over innlegget og Frank (Nilssen, journ.anm) satte ballen i nettet. Nå satser vi på å vinne banketten, sier Alf Johan Breivik.

Veterancup i Lærdal

For andre år på rad stiller Vega lag i Veterancup i Lærdal. 45 herre- og damelag fra hele landet er med, fordelt på tre aldersklasser. Vega stiller i den yngste klassen, 40 pluss.

Gultrøyene staret med 2-1-seier mot Ny-Krohnborg, etter scoringer av Alf Johan Breivik og Thomas Baustad. Sistnevnte har gjort vegaværing av seg én helg igjen i år.

- Det er helt fantastisk. Jeg har ingen problemer med å være vegaværing. Opptakskravet er at man er god i fotball og enda bedre sosialt. Morten gikk god for meg, sier Baustad.

Møtte Vålerengas Dreamteam

I andre gruppekamp fredag kveld sto Vålerengas Dreamteam på motsatt banehalvdel.

- Vi holdt dem til 0-0 til det gjensto fem minutter og tapte 2-0, meget ufortjent. Frank hadde en kjempesjanse, men Øyvind Boltoft var alt for stor i målet. VIF-laget besto også av Jørgen Jalland, Bjørn Viljugrein, Ronny Døhli og Knut Henry Haraldsen blant andre, sier Alf Johan Breivik.

Vega-laget revansjerte seg kraftig mot arrangørklubben Lærdal med 5-1-seier. Frank Nilssen og Alf Johan Breivik scoret to mål hver og Arild Mortensen ett.

Den siste gruppekampen ble spilt i formiddag.

- Slår vi Fjøra, går vi videre til kvartfinale mot Brann, redegjorde Breivik fredag kveld.

Vega slo Fjøra 5-2 i den siste gruppekampen, etter scoringer av Thomas Baustad (3), Morten Wika og Alf Johan Breivik. Gultrøyene er dermed klare for kvartfinale mot Brann senere i ettermiddag.