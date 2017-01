BIL vant nedrykksdrama

BIL slo Flå 26-23 i kveld og klatret dermed opp på rett side av nedrykksstreken i 3. divisjon og dyttet gjestene ned til nedrykksplass.

Tydelig inspirert av herrelandslagets episke semifinaletriumf dagen før gikk hjemmelaget ut i hundre. Etter syv minutter dundret kampens toppscorer Arve Schjølberg inn 7-2-ledelse til BIL.

Slurvet bort femmålsledelse

Men så fulgte en periode avtalebrudd, pasningsslurv og alt for snilt forsvarsspill. Det utnyttet Flå til fulle. Gjestene var ájour etter halvspilt førsteomgang, gikk forbi og ledet med tre mål til pause, 13-16.

Etter hvilen smalt Tommy Horn inn omgangens to første mål og keeper Nikolai Klaussen Overå reddet tre strake Flå-avslutninger. Sandnessjøværingen fortsatte storspillet ut kampen. Men gjestene greide å beholde initiativet og ledet med ett og to mål til det gjensto drøye ti minutter.

Sterk sluttspurt

Da satte BIL inn sluttspurten. Den begynte med at straffeeksekutør Arnt Magne Johansen satte inn sitt fjerde mål til 18-19. Så satset Arve Schjølberg skikkelig, fintet seg igjennom Flå-forsvaret og utlignet til 20-20. En flott scoring som virkelig tente lagkameratene, og Andreas Solli fulgte opp med sette inn 21-20.

Flå utlignet, men så bestemte Elling Jøraholmen seg for at denne kampen skulle ende med hjemmeseier. Med to flotte enkeltprestasjoner førte han BIL opp i tomålsledelse 23-21. Så fulgte flere målløse angrep begge veier. BIL fikk straffe, men Johansen bommet. Så spenningen holdt seg litt til. Med en mann mer på banen smalt Emil Lande Johnsen inn en suser til tremålsledelse 24-21. Da var det gjort. I løpet av sluttminuttene scoret Schjølberg sitt åttende mål og Lande satte punktum med sin fjerde scoring for kvelden.

- Dette var en kamp vi måtte vinne. Nå skal vi bygge videre på dette og berge plassen, sier BIL-trener Geir Arne Sandøy.

Les flere kommentarer og mer om kampen i tirsdagsavisen.