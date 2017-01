Ny avlysning i Kvervet

- Vi avlyser kveldens skikarusell på grunn av dårlig føre og værmelding, sier Svein Lillefjell i Sømna ILs vinteridrettsgruppe.

Sømna IL startet sesongens kobminerte gå- og skikarusell i Kvervet for to uker siden. Hvis det ikke er skiføre tar deltakerne beina fatt. 40 store og små trasket igjennom lysløypa den første karusellkvelden. Forrige onsdag var det også for lite snø og så dårlig vær at arrangemetet ble avlyst. Sømna IL prøver på nytt hver onsdag fram til og med 1. mars.